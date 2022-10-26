Ці поради пенсіонерам допоможуть заощаджувати сотні гривень на місяць

Пенсіонери зараз найвразливіша група населення. Розмір пенсії в Україні не високий й середньостатистичний пенсіонер змушений жити на 2500-4000 тисяч гривень на місяць. Старше покоління виросло і жило зовсім в інших умовах і знає багато способів економити.

Які прості способи допоможуть пенсіонерам заощадити на їжі – читайте у матеріалі нижче.

Найперший шлях до економії – це заготівля продуктів влітку та на початку осені. Запасти овочі, фрукти та зелень у літній період, коли вони на ринку коштують недорого, може кожен.

Такі продукти можна закрутити у банки у вигляді солінь, салатів, аджики, соусів та різних комбінацій овочів. Також можна засушити частину овочів та фруктів, заготовити гриби.

А ще можна заморозити продукти та одразу робити готові заготовки для певних страв. Наприклад, пакетна заморозка для супів та борщу, для тушкування овочів, рагу тощо.

Заощадити кошти допомагають і страви, які можна заморозити вже готовими – порційно. Таку страву достатньо лише розігріти, щоб одразу вживати. Ще можна заморозити їжу, яка не була з'їдена – вона знайде своє використання в інший день.

Крім овочів та фруктів, для заморозки підійдуть й інші продукти. Їх можна купувати у супермаркетах зі знижкою або за допомогою спеціальних пропозицій.

Такі акції в українських супермаркетах бувають практично щодня - потрібно лише вивчити асортимент та пропозиції щодо знижок у магазинах, що знаходяться неподалік будинку.

Крім того, у багатьох магазинах є окремі полиці з товарами, на які встановлена знижка. Або ж на продукти наклеюють спеціальні цінники - у таких товарів скоро закінчується термін придатності та їх продають за ціною набагато нижчою.

Ще один варіант економії – купівля продуктів на оптових ринках та складах. Можна кооперуватися з кимось із сусідів чи друзів, щоб купити одразу великі упаковки, мішок крупи чи цукру. Оптова ціна таких товарів завжди значно нижча.