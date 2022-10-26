Ці поради пенсіонерам допоможуть заощаджувати сотні гривень на місяць
Пенсіонери зараз найвразливіша група населення. Розмір пенсії в Україні не високий й середньостатистичний пенсіонер змушений жити на 2500-4000 тисяч гривень на місяць. Старше покоління виросло і жило зовсім в інших умовах і знає багато способів економити.
Які прості способи допоможуть пенсіонерам заощадити на їжі – читайте у матеріалі нижче.
Найперший шлях до економії – це заготівля продуктів влітку та на початку осені. Запасти овочі, фрукти та зелень у літній період, коли вони на ринку коштують недорого, може кожен.
Такі продукти можна закрутити у банки у вигляді солінь, салатів, аджики, соусів та різних комбінацій овочів. Також можна засушити частину овочів та фруктів, заготовити гриби.
А ще можна заморозити продукти та одразу робити готові заготовки для певних страв. Наприклад, пакетна заморозка для супів та борщу, для тушкування овочів, рагу тощо.
Заощадити кошти допомагають і страви, які можна заморозити вже готовими – порційно. Таку страву достатньо лише розігріти, щоб одразу вживати. Ще можна заморозити їжу, яка не була з'їдена – вона знайде своє використання в інший день.
Крім овочів та фруктів, для заморозки підійдуть й інші продукти. Їх можна купувати у супермаркетах зі знижкою або за допомогою спеціальних пропозицій.
Такі акції в українських супермаркетах бувають практично щодня - потрібно лише вивчити асортимент та пропозиції щодо знижок у магазинах, що знаходяться неподалік будинку.
Крім того, у багатьох магазинах є окремі полиці з товарами, на які встановлена знижка. Або ж на продукти наклеюють спеціальні цінники - у таких товарів скоро закінчується термін придатності та їх продають за ціною набагато нижчою.
Ще один варіант економії – купівля продуктів на оптових ринках та складах. Можна кооперуватися з кимось із сусідів чи друзів, щоб купити одразу великі упаковки, мішок крупи чи цукру. Оптова ціна таких товарів завжди значно нижча.
До речі, раніше ми розповідали, які саме продукти можна заморозити, щоб заощадити кошти.
А ще писали про те, скільки можна зберігати різні продукти у морозилці.