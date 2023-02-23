Более 4000 гривен: кто может рассчитывать на такую пенсию в Украине

Кто может рассчитывать на доплаты

Пенсию в размере более 4 000 гривен могут получать участники боевых действий. Среди доплат - сумма в размере 25% прожиточного минимума, что сегодня составляет 523,25 гривны.

Общий размер пенсии УБД не может быть менее 210% прожиточного минимума или 4395,30 гривны. Важно отметить, что доплаты за статус УБД устанавливаются к любому виду пенсии.

Какой возраст для выхода на пенсию

Мужчины со статусом участника боевых действий могут выходить на пенсию в 55 лет, а женщины на 5 лет раньше - в 50.

Для того чтобы выйти на пенсию досрочно, нужно иметь не менее 25 лет стажа для мужчин и 20 лет для женщин. Выслуга лет военнослужащих равняется страховому стажу. Если кадровый военный имеет необходимую выслугу лет, он может выйти на пенсию еще раньше.

Следует добавить, что право на снижение пенсионного возраста имеют семьи военных, погибших во время боевых действий.

На сколько вырастут украинские пенсии

"Мы будем повышать пенсии, учитывая инфляцию в марте. Процент сказать еще не могу, потому что он сложно рассчитывается, не очень равен инфляции, а более гибок. Но я думаю, от 18 до 20% увеличение будет", - сообщала ранее глава Министерства социальной политики Украины.

Для увеличения пенсионных выплат в бюджет страны было заложено 40 000 000 000 гривен. Но не все пенсионеры получат увеличение выплат.

Тем категориям населения, получающим социальную пенсию, проводить индексацию в этом году не будут. Ее планируют сделать после отмены военного положения.

В то же время повышение коснется незащищенных категорий украинцев, получающих выплаты: