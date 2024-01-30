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За понад 1 мільйон гривень: Євген Кот розсекретив найдорожчий подарунок дружині

Євген Кот з дружиною (фото: instagram.com/kot_jenya)
Автор: Іванна Пашкевич

Український хореограф Євген Кот розповів, який найдорожчий подарунок купував своїй дружині, танцівниці Наталії Татарінцевій.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю танцівника Євгену Фешаку у програмі "33 питання" від Люкс ФМ.

Яким був найдорожчий подарунок Євгена Кота для дружини

Євген не приховує: він любить балувати свою дружину, робити їй сюрпризи. Тож для коханої вирішив подарувати автомобіль Audi A5.

Євген Кот з дружиною (фото: instagram.com/kot_jenya)

Вартість такої автівки в середньому сягає одного мільйона гривень.

Виявилося, що про купівлю нової машини Наталія Татарінцева навіть не здогадувалася.

"Audi A5. Тоді це було сюрпризом. Він просто зателефонував і сказав: "Я купив тобі машину", - сміючись, пригадала танцівниця, яка вагітна первістком.

 

Нагадаємо, нещодавно подружжя повідомило радісну новину - незабаром вони вперше стануть батьками.

Відомо, що Наталія довго не могла завагітніти й багато часу приділяла жіночому здоров'ю. 

Вона перебувала у постійному стресі через змагання та виступи, тож це негативно позначилося на організм.

Лікарі ставили парі діагноз безпліддя, однак вони не впадали у відчай і вірили, що їхня мрія обов’язково здійсниться.

Раніше Дорофєєва розсекретила вартість найдорожчого подарунку від Кацуріна.

Також дружина Анатоліча назвала найдорожчі подарунки від чоловіка.

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