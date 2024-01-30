За более 1 миллиона гривен: Евгений Кот рассекретил самый дорогой подарок жене

Каким был самый дорогой подарок Евгения Кота для жены

Евгений не скрывает: он любит баловать свою жену, делать ей сюрпризы. Поэтому для любимой решил подарить автомобиль Audi A5.

Евгений Кот с женой (фото: instagram.com/kot_jenya)

Стоимость такого автомобиля в среднем достигает одного миллиона гривен.

Оказалось, что о приобретении новой машины Наталья Татаринцева даже не догадывалась.

"Audi A5. Тогда это было сюрпризом. Он просто позвонил и сказал: "Я купил тебе машину", - смеясь, вспомнила танцовщица, которая беременна первенцем.

Напомним, недавно супруги сообщили радостную новость - вскоре они впервые станут родителями.

Известно, что Наталья долго не могла забеременеть и много времени уделяла женскому здоровью.

Она находилась в постоянном стрессе из-за соревнований и выступлений, поэтому это негативно сказалось на организме.

Врачи ставили паре диагноз бесплодия, однако они не отчаивались и верили, что их мечта обязательно сбудется.