За более 1 миллиона гривен: Евгений Кот рассекретил самый дорогой подарок жене

Украинский хореограф Евгений Кот рассказал, какой самый дорогой подарок покупал своей жене, танцовщице Наталье Татаринцевой.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью танцовщика Евгению Фешаку в программе "33 вопроса" от Люкс ФМ.
Евгений не скрывает: он любит баловать свою жену, делать ей сюрпризы. Поэтому для любимой решил подарить автомобиль Audi A5.
Евгений Кот с женой (фото: instagram.com/kot_jenya)
Стоимость такого автомобиля в среднем достигает одного миллиона гривен.
Оказалось, что о приобретении новой машины Наталья Татаринцева даже не догадывалась.
"Audi A5. Тогда это было сюрпризом. Он просто позвонил и сказал: "Я купил тебе машину", - смеясь, вспомнила танцовщица, которая беременна первенцем.
Напомним, недавно супруги сообщили радостную новость - вскоре они впервые станут родителями.
Известно, что Наталья долго не могла забеременеть и много времени уделяла женскому здоровью.
Она находилась в постоянном стрессе из-за соревнований и выступлений, поэтому это негативно сказалось на организме.
Врачи ставили паре диагноз бесплодия, однако они не отчаивались и верили, что их мечта обязательно сбудется.
Ранее Дорофеева рассекретила стоимость дорогого подарка от Кацурина.
Также жена Анатолича назвала самые дорогие подарки от мужа.