Дорофєєва розсекретила вартість найдорожчого подарунку від Кацуріна

Українська співачка Надя Дорофєєва поділилась, що найдорожчим подарунком, який зробив їй коханий, ресторатор Міша Кацурін, була каблучка. Він подарував прикрасу артистці на заручини.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю зірки "Нашому радіо".

Дорофєєва про найдорожчий подарунок від Кацуріна

За словами знаменитості, каблучка коштує десь 4-5 тисяч доларів. Виконавиця зізналась, що це її перша дорога прикраса.

Надя Дорофєєва з Мішею Кацуріним (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"Я дивлюся відразу на кільце, яке подарував Мишко. Коштує десь 4-5 тис доларів. Це подарунок на заручини. Я ніколи в житті такого не носила. Це моя перша дорога прикраса”, - розповіла Дорофєєва.

Тоді ведучі вирішили поцікавитися у неї, скільки ж вона заробляє на місяць. Однак відповіді так і не дочекалися.

"Фіг вам. Це гарне питання. Він завжди цікавить усіх людей. Саме тому я не відповім на нього. По-перше, що б я зараз не сказала, багато хто може сказати: "Серйозно, я думала вона там взагалі..". Тому я хочу сказати, що я в принципі такими штуками не тригерила б людей”, - відповіла співачка.

Втім, Надя не приховує, що в їхній сім'ї з Михайлом Кацуріним чоловік заробляє більше.

Надя Дорофєєва з Мішею Кацуріним (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Нагадаємо, екс-солістка гурту "Время и стекло" вдруге вийшла заміж у липні цього року. Її обранцем став ресторатор Міша Кацурін.

У нього є двоє дітей від попереднього шлюбу з Дашою Кацуріною, з якою після розлучення з Дорофєєвою закрутив роман співак Вова Дантес.