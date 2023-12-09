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Дружина Анатоліча назвала найдорожчі подарунки від чоловіка: машини, прикраси, подорожі

Субота 09 грудня 2023 13:19
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Дружина Анатоліча назвала найдорожчі подарунки від чоловіка: машини, прикраси, подорожі Вони живуть у шлюбі понад 13 років (фото: instagram.com/yulattt)
Автор: Поліна Іваненко

Піарниця Юла, багатодітна мама та дружина відомого українського ведучого Анатолія Анатоліча, розповіла про подарунки від чоловіка. Жінка отримувала чимало презентів від коханого.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це Юла розповіла у новому подкасті "Розлючена", який випускає блогерка Аліна Шаманська.

Як подарунки робив дружині Анатоліч

Ведучий та його кохана живуть у шлюбі вже понад 13 років. Вони виховують трьох дітей: двох доньок та сина. За час життя у шлюбі Юла отримала від чоловіка чимало подарунків.

"Ну подорожі, по-перше, це дуже дорогий подарунок, якщо це можна так оцінювати в грошах. Обручка - дуже дорогий подарунок, машини", - зізналася дружина Анатоліча.

Дружина Анатоліча назвала найдорожчі подарунки від чоловіка: машини, прикраси, подорожіРодина Анатоліча (фото: instagram.com/yulattt)

Як ведучий подарував жінці машину

Юла розповіла, що отримала автівку, яку вона та Шаманська назвали "кубіком" (Mercedes-Benz G), коли була вагітною. Як виявилося, вона здогадувалася, що отримає машину. Але не думала, що це буде саме транспорт преміального класу.

Дружина Анатоліча назвала найдорожчі подарунки від чоловіка: машини, прикраси, подорожіДружина Анатоліча отримала від чоловіка у подарунок машину (фото: instagram.com/yulattt)

"Я здогадувалась, що буде якась нова машина, тому що я давно хотіла змінити. Але була вражена саме цим вибором. І ще, це знаєш, не у Толіному стилі. Оце вішати банти, робити це публічно. Просто він знає, що це б сподобалось мені, і він так зробив. Мені сподобалось", - пояснила дружина Анатоліча.

Нагадаємо, раніше вже стало відомо, що співачка Наталія Могилевська засвітилась на прогулянці з дитиною, малюк називав її мамою.

Окрім цього, нещодавно ми розповідали, що актриса Ірма Вітовська зізналася, скільки отримувала за зйомки у серіалі "Леся+Рома".

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