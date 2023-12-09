Дружина Анатоліча назвала найдорожчі подарунки від чоловіка: машини, прикраси, подорожі

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це Юла розповіла у новому подкасті "Розлючена", який випускає блогерка Аліна Шаманська.

Як подарунки робив дружині Анатоліч

Ведучий та його кохана живуть у шлюбі вже понад 13 років. Вони виховують трьох дітей: двох доньок та сина. За час життя у шлюбі Юла отримала від чоловіка чимало подарунків.

"Ну подорожі, по-перше, це дуже дорогий подарунок, якщо це можна так оцінювати в грошах. Обручка - дуже дорогий подарунок, машини", - зізналася дружина Анатоліча.

Родина Анатоліча (фото: instagram.com/yulattt)

Як ведучий подарував жінці машину

Юла розповіла, що отримала автівку, яку вона та Шаманська назвали "кубіком" (Mercedes-Benz G), коли була вагітною. Як виявилося, вона здогадувалася, що отримає машину. Але не думала, що це буде саме транспорт преміального класу.

Дружина Анатоліча отримала від чоловіка у подарунок машину (фото: instagram.com/yulattt)

"Я здогадувалась, що буде якась нова машина, тому що я давно хотіла змінити. Але була вражена саме цим вибором. І ще, це знаєш, не у Толіному стилі. Оце вішати банти, робити це публічно. Просто він знає, що це б сподобалось мені, і він так зробив. Мені сподобалось", - пояснила дружина Анатоліча.