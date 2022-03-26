Помощь вынужденным переселенцам: куда за ней обращаться и как оформить

Все граждане Украины, которые из-за военной агрессии России и военных действий на территории страны, вынуждены были стать переселенцами, могут получить помощь от государства.
Как оформить материальную помощь, куда обращаться и какие нужны документы – читайте ниже.
Вынужденные переселенцы имеют право оформить материальную помощь – это по 3000 гривен на каждого ребенка или лицо с инвалидностью, все остальные – по 2000 гривен.
Важные нюансы:
Материальная помощь указывается на банковский счет (по стандарту IBAN), который указан в заявлении.
Помощь будет выплачиваться ежемесячно с момента обращения и на протяжении всего военного положения плюс один месяц после его прекращения или отмены.
Всем, кто успеет подать документы до 15 апреля, автоматически насчитают помощь и за март.
Эта помощь не включается в размер совокупного дохода семьи при получении других видов социальной помощи.
Не облагается налогом на доходы физических лиц.
Всем работодателям, которые будут официально брать на работу вынужденных переселенцев в Украине, государство компенсирует затраты в размере 6500 гривен за каждого работника. Эти средства пойдут на оплату труда.
Все украинцы, которые приютили у себя вынужденных переселенцев, государство возместит по 450 гривен в месяц за каждого человека. Эти средства пойдут на компенсацию по оплате коммунальных услуг.
Для получения этих средств владельцу жилья необходимо обратиться в местные органы самоуправления с соответствующим заявлением.
Компенсация составляет 14,77 гривны в сутки на одного человека. Поэтому компенсацию можно получить даже в том случае, если вынужденные переселенцы жили неделю или несколько дней.
Еще один вид помощи можно получить в рамках программы е-Підтримка в размере 6500 гривен.
Такую помощь могут получить жители Черниговской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Житомирской, Одесской, Волынской, Киевской областей и жители Киева.
Кто может получить:
То есть, граждане, которые работали/работают неофициально, получить финансовую помощь пока не смогут.
Более детально о том, как получить эту помощь мы писали вот тут.
Напомним, ранее мы рассказывали о том, как украинцам оформить материальную помощь для семей с детьми в Польше.
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