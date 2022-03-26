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Помощь вынужденным переселенцам: куда за ней обращаться и как оформить

Фото: Как оформить материальную помощь вынужденным переселенцам (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Все граждане Украины, которые из-за военной агрессии России и военных действий на территории страны, вынуждены были стать переселенцами, могут получить помощь от государства.

Как оформить материальную помощь, куда обращаться и какие нужны документы – читайте ниже.

Вынужденные переселенцы имеют право оформить материальную помощь – это по 3000 гривен на каждого ребенка или лицо с инвалидностью, все остальные – по 2000 гривен.

Как получить материальную помощь

  • Встать на учет ВПЛ (внутренне перемещенные лица)
  • Подать заявление: лично в органах социальной защиты населения, уполномоченного общины, в ЦНАП. Или же дистанционно – через программные средства Портала Дія (сейчас проводятся работы, ориентировочно – до конца марта).
  • Получить справку о взятии на учет ВПЛ.
  • Подать заявку на получение помощи. Лично – в органах социальной защиты, уполномоченному общин, через ЦНАП. Дистанционно – через Портал Дія (будет доступно в конце марта).
  • Получить выплаты на личный счет.

Важные нюансы:

Материальная помощь указывается на банковский счет (по стандарту IBAN), который указан в заявлении.

Помощь будет выплачиваться ежемесячно с момента обращения и на протяжении всего военного положения плюс один месяц после его прекращения или отмены.

Всем, кто успеет подать документы до 15 апреля, автоматически насчитают помощь и за март.

Эта помощь не включается в размер совокупного дохода семьи при получении других видов социальной помощи.

Не облагается налогом на доходы физических лиц.

Помощь с работой

Всем работодателям, которые будут официально брать на работу вынужденных переселенцев в Украине, государство компенсирует затраты в размере 6500 гривен за каждого работника. Эти средства пойдут на оплату труда.

Жилье

Все украинцы, которые приютили у себя вынужденных переселенцев, государство возместит по 450 гривен в месяц за каждого человека. Эти средства пойдут на компенсацию по оплате коммунальных услуг.

Для получения этих средств владельцу жилья необходимо обратиться в местные органы самоуправления с соответствующим заявлением.

Компенсация составляет 14,77 гривны в сутки на одного человека. Поэтому компенсацию можно получить даже в том случае, если вынужденные переселенцы жили неделю или несколько дней.

е-Підтримка в размере 6500 гривен

Еще один вид помощи можно получить в рамках программы е-Підтримка в размере 6500 гривен.

Такую помощь могут получить жители Черниговской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Житомирской, Одесской, Волынской, Киевской областей и жители Киева.

Кто может получить:

  • наемные работники, за которых работодатель подал отчетность за IV квартал 2021 года или в целом за 2021 год, кроме работников бюджетных учреждений, фондов общеобязательного государственного страхования и государственной службы;
  • действующие физические лица предприниматели 1-4 группы, которые подали отчетность за IV квартал 2021 или в целом за год.

То есть, граждане, которые работали/работают неофициально, получить финансовую помощь пока не смогут.

Более детально о том, как получить эту помощь мы писали вот тут.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как украинцам оформить материальную помощь для семей с детьми в Польше.

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