Допомога вимушеним переселенцям: куди за нею звертатися і як оформити

Вимушені переселенці мають право оформити матеріальну допомогу - це по 3000 гривень на кожну дитину або особу з інвалідністю, всі інші – по 2000 гривень.

Як отримати матеріальну допомогу

Стати на облік ВПО (внутрішньо переміщені особи)

Подати заяву: особисто в органах соціального захисту населення, уповноваженого громади, в ЦНАП. Або ж дистанційно - через програмні засоби порталу Дія (зараз проводяться роботи, орієнтовно – до кінця березня).

Отримати довідку про взяття на облік ВПО.

Подати заявку на отримання допомоги. Особисто - в органах соціального захисту, уповноваженому громад, через ЦНАП. Дистанційно - через Портал Дія (буде доступно в кінці березня).

Отримати виплати на особистий рахунок.

Важливі нюанси:

Матеріальна допомога вказується на банківський рахунок (за стандартом IBAN), який вказаний в заяві.

Допомога буде виплачуватися щомісяця з моменту звернення і протягом усього воєнного стану плюс один місяць після його припинення або скасування.

Всім, хто встигне подати документи до 15 квітня, автоматично нарахують допомогу і за березень.

Ця допомога не включається до розміру сукупного доходу сім'ї при отриманні інших видів соціальної допомоги.

Не оподатковується податком на доходи фізичних осіб.

Допомога з роботою

Всім роботодавцям, які будуть офіційно брати на роботу вимушених переселенців в Україні, держава компенсує витрати в розмірі 6500 гривень за кожного працівника. Ці кошти підуть на оплату праці.

Житло

Всі українці, які прихистили у себе вимушених переселенців, держава відшкодує по 450 гривень на місяць за кожну людину. Ці кошти підуть на компенсацію з оплати комунальних послуг.

Для отримання цих коштів власнику житла необхідно звернутися до місцевих органів самоврядування з відповідною заявою.

Компенсація становить 14,77 гривні на добу на одну людину. Тому компенсацію можна отримати навіть у тому випадку, якщо вимушені переселенці жили тиждень або кілька днів.

е-Підтримка в розмірі 6500 гривень

Ще один вид допомоги можна отримати в рамках програми е-Підтримка в розмірі 6500 гривень.

Таку допомогу можуть отримати жителі Чернігівської, Сумської, Харківської, Херсонської, Миколаївської, Запорізької, Донецької, Луганської, Житомирської, Одеської, Волинської, Київської областей і жителі Києва.

Хто може отримати:

наймані працівники, за яких роботодавець подав звітність за IV квартал 2021 року або в цілому за 2021 рік, крім працівників бюджетних установ, фондів загальнообов'язкового державного страхування та Державної служби;

діючі фізичні особи підприємці 1-4 групи, які подали звітність за IV квартал 2021 або в цілому за рік.

Тобто, громадяни, які працювали/працюють неофіційно, отримати фінансову допомогу поки не зможуть.

Більш детально про те, як отримати цю допомогу ми писали ось тут.