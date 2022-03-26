Допомога вимушеним переселенцям: куди за нею звертатися і як оформити

Всі громадяни України, які через військову агресію Росії та військові дії на території країни, змушені були стати переселенцями, можуть отримати допомогу від держави.
Як оформити матеріальну допомогу, куди звертатися і які потрібні документи – читайте нижче.
Вимушені переселенці мають право оформити матеріальну допомогу - це по 3000 гривень на кожну дитину або особу з інвалідністю, всі інші – по 2000 гривень.
Важливі нюанси:
Матеріальна допомога вказується на банківський рахунок (за стандартом IBAN), який вказаний в заяві.
Допомога буде виплачуватися щомісяця з моменту звернення і протягом усього воєнного стану плюс один місяць після його припинення або скасування.
Всім, хто встигне подати документи до 15 квітня, автоматично нарахують допомогу і за березень.
Ця допомога не включається до розміру сукупного доходу сім'ї при отриманні інших видів соціальної допомоги.
Не оподатковується податком на доходи фізичних осіб.
Всім роботодавцям, які будуть офіційно брати на роботу вимушених переселенців в Україні, держава компенсує витрати в розмірі 6500 гривень за кожного працівника. Ці кошти підуть на оплату праці.
Всі українці, які прихистили у себе вимушених переселенців, держава відшкодує по 450 гривень на місяць за кожну людину. Ці кошти підуть на компенсацію з оплати комунальних послуг.
Для отримання цих коштів власнику житла необхідно звернутися до місцевих органів самоврядування з відповідною заявою.
Компенсація становить 14,77 гривні на добу на одну людину. Тому компенсацію можна отримати навіть у тому випадку, якщо вимушені переселенці жили тиждень або кілька днів.
Ще один вид допомоги можна отримати в рамках програми е-Підтримка в розмірі 6500 гривень.
Таку допомогу можуть отримати жителі Чернігівської, Сумської, Харківської, Херсонської, Миколаївської, Запорізької, Донецької, Луганської, Житомирської, Одеської, Волинської, Київської областей і жителі Києва.
Хто може отримати:
Тобто, громадяни, які працювали/працюють неофіційно, отримати фінансову допомогу поки не зможуть.
Більш детально про те, як отримати цю допомогу ми писали ось тут.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як українцям оформити матеріальну допомогу для сімей з дітьми в Польщі.
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