Кто и как может получить 6500 гривен через Дію: подробная пошаговая инструкция

Сегодня граждане, потерявшие работу из-за войну России против Украины , имеют возможность получить помощь в размере 6500 гривен от государства в рамках єПідтримки. Эти деньги можно потратить на любые товары или услуги, в том числе - на помощь ВСУ или волонтерам.

Что нужно сделать для получения 6500 гривен в приложении Дія - читайте и смотрите ниже в материале РБК-Украина.

Кто может получить помощь

По состоянию на сегодня 6500 гривен могут получить жители тех областей, где ведутся активные боевые действия.

Услуга доступна в Черниговской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Житомирской, Одесской, Волынской, Киевской областях, а также в самом Киеве.

К категориям, которым оказывается помощь, относятся:

наемные работники , за которых работодатель подал отчетность за IV квартал 2021 года или в целом за 2021 год, кроме работников бюджетных учреждений, фондов общеобязательного государственного страхования и государственной службы;

, за которых работодатель подал отчетность за IV квартал 2021 года или в целом за 2021 год, кроме работников бюджетных учреждений, фондов общеобязательного государственного страхования и государственной службы; действующие физические лица предприниматели 1-4 группы, которые подали отчетность за IV квартал 2021 или в целом за год.

То есть, граждане, которые работали / работают неофициально, получить финансовую помощь пока не смогут.

То же касается большинства жителей западных и центральных областей Украины, которые меньше пострадали от российской агрессии, и где сейчас не ведутся активные боевые действия.

Заметим, что подать заявку на получение денежной помощи могут и те граждане, которые ранее получали так называемую "тысячу Зеленского" - помощь за добровольную вакцинацию.

Подробная инструкция по получению 6500 гривен

Для начала нужно авторизоваться в Дії на вашем смартфоне и выбрать услугу єПідтримка:

Если у вас еще нет карты єПідтримка - получите ее. Это можно сделать онлайн в приложении вашего банка, или оформить карту в физическом отделении банка (не все банки-партнеры открывают карты офлайн, поэтому уточните эту возможность заранее). Пример оформления карты в ПриватБанке:

Далее жмите "Получить помощь":

Зачисление средств должно быть осуществлено в течение 10 дней.

В программе принимают участие все банки, которые подключены к єПідтримка: Monobank, Альфа-банк, ПриватБанк, А-Банк, Ощадбанк, Укргазбанк, Raiffeisen BANK, Восток банк, IdeaBank., izibank, ПУМБ.

Дополнительная информация: