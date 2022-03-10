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Кто и как может получить 6500 гривен через Дію: подробная пошаговая инструкция

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Четверг 10 марта 2022 16:10
Кто и как может получить 6500 гривен через Дію: подробная пошаговая инструкция В Украине можно получить 6500 гривен в Дії (фото: РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Войналович

Сегодня граждане, потерявшие работу из-за войну России против Украины, имеют возможность получить помощь в размере 6500 гривен от государства в рамках єПідтримки. Эти деньги можно потратить на любые товары или услуги, в том числе - на помощь ВСУ или волонтерам.

Что нужно сделать для получения 6500 гривен в приложении Дія - читайте и смотрите ниже в материале РБК-Украина.

Кто может получить помощь

По состоянию на сегодня 6500 гривен могут получить жители тех областей, где ведутся активные боевые действия.

Услуга доступна в Черниговской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Житомирской, Одесской, Волынской, Киевской областях, а также в самом Киеве.

К категориям, которым оказывается помощь, относятся:

  • наемные работники, за которых работодатель подал отчетность за IV квартал 2021 года или в целом за 2021 год, кроме работников бюджетных учреждений, фондов общеобязательного государственного страхования и государственной службы;
  • действующие физические лица предприниматели 1-4 группы, которые подали отчетность за IV квартал 2021 или в целом за год.

То есть, граждане, которые работали / работают неофициально, получить финансовую помощь пока не смогут.

То же касается большинства жителей западных и центральных областей Украины, которые меньше пострадали от российской агрессии, и где сейчас не ведутся активные боевые действия.

Заметим, что подать заявку на получение денежной помощи могут и те граждане, которые ранее получали так называемую "тысячу Зеленского" - помощь за добровольную вакцинацию.

Подробная инструкция по получению 6500 гривен

Для начала нужно авторизоваться в Дії на вашем смартфоне и выбрать услугу єПідтримка:

Кто и как может получить 6500 гривен через Дію: подробная пошаговая инструкция

Если у вас еще нет карты єПідтримка - получите ее. Это можно сделать онлайн в приложении вашего банка, или оформить карту в физическом отделении банка (не все банки-партнеры открывают карты офлайн, поэтому уточните эту возможность заранее). Пример оформления карты в ПриватБанке:

Кто и как может получить 6500 гривен через Дію: подробная пошаговая инструкция

Далее жмите "Получить помощь":

Кто и как может получить 6500 гривен через Дію: подробная пошаговая инструкция

Кто и как может получить 6500 гривен через Дію: подробная пошаговая инструкция

Зачисление средств должно быть осуществлено в течение 10 дней.

Кто и как может получить 6500 гривен через Дію: подробная пошаговая инструкция

В программе принимают участие все банки, которые подключены к єПідтримка: Monobank, Альфа-банк, ПриватБанк, А-Банк, Ощадбанк, Укргазбанк, Raiffeisen BANK, Восток банк, IdeaBank., izibank, ПУМБ.

Дополнительная информация:

  • Только за одни сутки было подано более полутора миллионов заявок на получение 6500 гривен помощи
  • Всего на помощь людям, пострадавшим от российской агрессии, государство выделило 23 миллиарда гривен
  • Сейчас в сети кое-кто из пользователей Дії жалуется на то, что в приложении не подтягиваются паспорт, водительские права и сертификаты о вакцинации. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров советует: если у вас возникают проблемы - обращайтесь в службу поддержки приложения.

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