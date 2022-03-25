Помощь украинцам в Польше: как оформить помощь по программе "Семья 500+"
Гражданам Украины, которые уехали в результате вторжения России в Польшу, будет выделяться специальная помощь по программе "Семья 500+".
Что это за помощь, как ее оформить и куда обращаться – читайте в материале ниже.
Граждане Украины, которые приехали в Польшу с 24 февраля 2022 года смогут подать заявление на получение помощи "Семья 500+" с 26 марта.
Это государственная программа Польши поддержки семей с детьми. Она предусматривает, что каждая украинская семья, в которой есть дети, сможет получить ежемесячную помощь (świadczenie wychowawcze) в размере 500 польских злотых (около 3500 гривен) на каждого ребенка в возрасте до 18 лет, независимо от размеров дохода семьи.
Для оформления этой помощи, необходимо будет заполнить специальную форму на Платформе Электронных Услуг PUE ZUS – по этой ссылке.
Что нужно для заявления
- Номер PESEL
- Банковский счет
- Польский номер телефона
Информационная линия о семейных выплатах для граждан Украины: 22 444 02 55
Обращаться можно в будние дни, с 08:00 до 18:00.
Напомним, ранее мы рассказывали о том, как украинцы могут обменять наличные гривны в Польше и других странах ЕС.
А также мы писали о том, что всем вынужденным переселенцам Украине выделит материальную помощь.
Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!
Победа будет за нами! Слава Украине!