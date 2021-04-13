Помощь предпринимателям в 2021 году: кто из ФОП не попал в список на выплаты

В Кабинете министров обновили список физических лиц-предпринимателей, которые имеют право на получение помощи на период карантина в размере 8 тысяч гривен.
Новый перечень отличается от того списка, который был в 2020 году. Кто не имеет право на помощь от государства, сообщили на сайте правительства.
Также на помощь не могут рассчитывать те предприниматели, у которых есть задолженности по выплате налогов, а также те, у кого есть наемные работники со средним уровнем заработка выше 30 тысяч гривен в месяц.
Право на выплату помощи в размере 8 тысяч гривен имеют те предприниматели и наемные работники, которые понесли убыток в регионах с дополнительными карантинными ограничениями. Подавать документы можно с помощью портала "Дія" или через мобильное приложение.
Напомним, ранее мы писали о том, как правильно оформить помощь предпринимателям в "красных" зонах.
А также рассказывали о том, кому придется вернуть помощь в размере 8 тысяч гривен.