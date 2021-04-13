Допомога підприємцям у 2021 році: хто з ФОП не потрапив в список на виплати

У Кабінеті міністрів оновили список фізичних осіб-підприємців, які мають право на отримання допомоги на період карантину у розмірі 8 тисяч гривень.
Новий перелік відрізняється від того списку, який був у 2020 році. Хто має право на допомогу від держави, повідомили на сайті уряду.
Також на допомогу не можуть розраховувати ті підприємці, у яких є заборгованості по виплаті податків, а також ті, у кого є наймані працівники із середнім рівнем заробітку вище 30 тисяч гривень в місяць
Право на виплату допомоги у розмірі 8 тисяч гривень мають ті підприємці та наймані працівники, які зазнали збитків у регіонах з додатковими карантинними обмеженнями. Подавати документи можна за допомогою порталу "Дія" або через мобільний додаток.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, як правильно оформити допомогу підприємцям у "червоних" зонах.
А також розповідали про те, кому доведеться повернути допомогу в розмірі 8 тисяч гривень.