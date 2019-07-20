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Помогите найти: под Киевом пропала 12-летняя девочка (фото)

STYLERЖизнь    20.07.2019 - 19:11
Помогите найти: под Киевом пропала 12-летняя девочка (фото)
Пропал ребенок (фото: коллаж РБК-Украина)

В Киево-Святошинском районе девочка вышла из дома и не вернулась к родителям

В селе Белогородка Киевской области пропала 12-летняя Анастасия Серик. 19 июля около 12:00 девочка покинула свой дом, который находится на улице Владимирской, 58, и не вернулась до этого времени. Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

Девочка выглядит старше своего возраста, на вид ей около 14 лет, рост 175, среднее телосложение, лицо овальное, глаза карие, волосы темно-русые, длина до плеч.

Особые приметы: на предплечьях обеих рук от запястья до локтя у нее видны шрамы от порезов.

Помогите найти: под Киевом пропала 12-летняя девочка (фото)

Пропал ребенок (фото: facebook.com/KyivOperativ)

В день исчезновения на ней были брюки черного цвета, также черные кроссовки. Также она надела кофту светло-розового цвета. Если вы владеете какой-либо информацией о возможном месте нахождения девочки, сообщайте об этом по телефону полиции "102".

Стоит отметить, что ребенок может находиться вместе с разыскиваемым 15-летним Владиславом Савичем, который пропал 18 июля в этом же селе.

Помогите найти: под Киевом пропала 12-летняя девочка (фото)

Пропал ребенок (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Последний раз Владислава видели на остановке общественного транспорта в 16:00. Парню на вид 15-16 лет, рост 175 см, худощавое телосложение, лицо овальное, глаза карие, прямые густые брови черного цвета, волосы короткие, темно-русые.

На нем были надеты спортивные штаны черного цвета, черная спортивная кофта с желтыми полосками и серые кроссовки.

Напомним, что в Киеве на Atlas Weekend без вести пропал 20-летний парень Вадим Онищенко.

Ранее сообщалось о том, что появились новые детали убийства 13-летней девочки под Днепром.

 

 

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