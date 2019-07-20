ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Допоможіть знайти: під Києвом пропала 12-річна дівчинка (фото)

STYLERЖиття    20.07.2019 - 19:11
Допоможіть знайти: під Києвом пропала 12-річна дівчинка (фото)
Пропала дитина (фото: колаж РБК-Україна)

У Києво-Святошинському районі дівчинка вийшла з дому і не повернулася до батьків

В селі Білогородка Київської області пропала 12-річна Анастасія Сєрік. 19 липня близько 12:00 дівчинка залишила свій будинок, який знаходиться на вулиці Володимирській, 58, і не повернулася до цього часу. Про це повідомляє "Київ Оперативний" на своїй сторінці в Facebook.

Дівчинка виглядає старше свого віку, на вигляд їй близько 14 років, зріст 175, середня статура, обличчя овальне, очі карі, волосся темно-русяве, довжина до плечей.

Особливі прикмети: на передпліччях обох рук від зап'ястя до ліктя у неї видно шрами від порізів.

Допоможіть знайти: під Києвом пропала 12-річна дівчинка (фото)

Пропала дитина (фото: facebook.com/KyivOperativ)

У день зникнення на ній були штани чорного кольору, а також чорні кросівки. Також вона одягла светр світло-рожевого кольору. Якщо ви володієте будь-якою інформацією про можливе місце знаходження дівчинки, повідомляйте про це за телефоном поліції "102".

Варто зазначити, що дитина може перебувати разом з розшукуваним 15-річним Владиславом Савичем, який зник 18 липня у цьому ж селі.

Допоможіть знайти: під Києвом пропала 12-річна дівчинка (фото)

Пропала дитина (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Останній раз Владислава бачили на зупинці громадського транспорту в 16:00. Хлопцю на вигляд 15-16 років, зріст 175 см, худорлява статура, обличчя овальне, очі карі, прямі густі брови чорного кольору, волосся коротке темно-русяве.

На ньому були надіті спортивні штани чорного кольору, чорна спортивна кофта з жовтими смужками і сірі кросівки.

Нагадаємо, що в Києві на Atlas Weekend безвісти пропав 20-річний хлопець Вадим Онищенко.

Раніше повідомлялося про те, що з'явилися нові деталі вбивства 13-річної дівчинки під Дніпром.

Навіть не пригальмувала: в Івано-Франківську іномарка збила на "зебрі" дворічну дівчинку У Польщі 11-річна українка народила від ґвалтівника-педофіла
Новини України Київська областьпреступления
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся