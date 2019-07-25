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Помогите найти: в Киеве пропала 13-летняя девочка (фото)

STYLERЖизнь    25.07.2019 - 10:12
Помогите найти: в Киеве пропала 13-летняя девочка (фото)
Пропал ребенок (коллаж РБК-Украина)

Девочка ушла из дома и не вернулась спустя 24 часа

Полиция ищет 13-летнюю Суденко Валерию Владимировну, которая сутки уже не появлялась дома. Последний раз ребенка видели 24 июля в Деснянском районе Киева на улице Лаврухина. Об этом сообщает столичная полиция.

Родственники пропавшей девочки просят срочно сообщить о местонахождении Валерии, если вы ее видели.

Помогите найти: в Киеве пропала 13-летняя девочка (фото)

Суденко Валерия (фото: полиция Киева)

На вид девочке 15-16 лет, рост до 170 сантиметров. У нее худощавое телосложение, темные волосы до плеч и зеленые глаза. На ней была надета джинсовая юбка и розовые кроссовки. Она также носила черную маленькую сумку.

Если вы располагаете любой, информацией, которая поможет найти девочку, срочно звоните в полицию по телефону "102".

Напомним, что под Киевом в селе Белогородка пропала 12-летняя Анастасия Серик, которая ушла из дома 19 июля и не вернулась. Девочка выглядит старше своего возраста.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве велосипедист сбил 5-летнюю девочку в подземном переходе, в результате наезда ребенка с тяжелыми травмами забрали в больницу. Девочка лишилась нескольких зубов и ей пришлось зашивать челюсть.

Мы также писали о том, что в Виннице автомобиль скорой помощи сбил 14-летнуюю девочку, которая переезжала дорогу на велосипеде. В момент ДТП автомобиль двигался с включенными проблесковыми маячками и сиреной.

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