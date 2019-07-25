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Допоможіть знайти: у Києві зникла 13-річна дівчинка (фото)

STYLERЖиття    25.07.2019 - 10:12
Допоможіть знайти: у Києві зникла 13-річна дівчинка (фото)
Зникла дитина (колаж РБК-Україна)

Дівчинка пішла з дому і не повернулася через 24 години

Поліція шукає 13-річну Суденко Валерію Володимирівну, яка добу вже не з'являлася вдома. Востаннє дитину бачили 24 липня в Деснянському районі Києва на вулиці Лаврухіна. Про це повідомляє столична поліція.

Родичі зниклої дівчинки просять терміново повідомити про місцезнаходження Валерії, якщо ви її бачили.

Допоможіть знайти: у Києві зникла 13-річна дівчинка (фото)

Суденко Валерія (фото: поліція Києва)

Дівчинці на вигляд 15-16 років, зріст 170 сантиметрів. У неї худорлява статура, темне волосся до плечей і зелені очі. На ній була одягнута джинсова спідниця і рожеві кросівки. Вона також носила чорну маленьку сумку.

Якщо ви володієте будь-якою інформацією, яка допоможе знайти дівчинку, терміново телефонуйте в поліцію за номером "102".

Нагадаємо, що під Києвом у селі Білогородка пропала 12-річна Анастасія Сєрік, яка пішла з дому 19 липня і не повернулася. Дівчинка виглядає старше свого віку.

Раніше повідомлялося про те, що у Києві велосипедист збив 5-річну дівчинку в підземному переході, в результаті наїзду дитину з важкими травмами забрали до лікарні. Дівчинка позбулася кількох зубів і їй довелося зашивати щелепу.

Ми також писали про те, що у Вінниці автомобіль швидкої допомоги збив 14-річну дівчинку, яка переїжджала дорогу на велосипеді. У момент ДТП автомобіль рухався з ввімкненими проблисковими маячками та сиреною.

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