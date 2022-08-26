Как помочь себе при ПМС: гинеколог назвала основные методы

Предменструальный синдром - это комплекс симптомов, которые женщины могут испытывать за несколько недель до менструации.

Как облегчить состояние женщинам рассказала гинеколог Оксана Негрич в Instagram.

Большинство женщин периодически ощущают проявления ПМС разной степени. Эти симптомы не всегда одинаковые и они могут изменяться.

Какие симптомы ПМС

смены настроения

раздражительность, тревожность

ощущение усталости/проблемы со сном

вздутие/боль в животе

боль в молочных железах

головная боль

сыпь на коже

изменение аппетита и уровня полового влечения.

Как помочь себе в этот период

регулярно занимайтесь спортом

соблюдайте здоровое и сбалансированное питание

не забывайте о сне - 7-8 часов

попробуйте уменьшить стресс, занимаясь йогой или медитацией

для облегчения болевых ощущений можно принимать ибупрофен/парацетамол

избегайте чрезмерного потребления кофеина и алкоголя, особенно во вторую половину цикла

откажитесь от курения.

Если это не помогает, врач может назначить женщине следующее: