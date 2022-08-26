Как помочь себе при ПМС: гинеколог назвала основные методы
Фото: Как женщинам справиться с ПМС (liki.wiki.com)
Предменструальный синдром - это комплекс симптомов, которые женщины могут испытывать за несколько недель до менструации.
Как облегчить состояние женщинам рассказала гинеколог Оксана Негрич в Instagram.
Большинство женщин периодически ощущают проявления ПМС разной степени. Эти симптомы не всегда одинаковые и они могут изменяться.
Какие симптомы ПМС
- смены настроения
- раздражительность, тревожность
- ощущение усталости/проблемы со сном
- вздутие/боль в животе
- боль в молочных железах
- головная боль
- сыпь на коже
- изменение аппетита и уровня полового влечения.
Как помочь себе в этот период
- регулярно занимайтесь спортом
- соблюдайте здоровое и сбалансированное питание
- не забывайте о сне - 7-8 часов
- попробуйте уменьшить стресс, занимаясь йогой или медитацией
- для облегчения болевых ощущений можно принимать ибупрофен/парацетамол
- избегайте чрезмерного потребления кофеина и алкоголя, особенно во вторую половину цикла
- откажитесь от курения.
Если это не помогает, врач может назначить женщине следующее:
- комбинированные гормональные контрацептивы
- антидепрессанты (а именно селективные ингибиторы обратного захвата серотонина)
- когнитивно-поведенческая терапия
- в тяжелых случаях - агонисты гонадотропин-рилизинг гормонов, хирургическое вмешательство.
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