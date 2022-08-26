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Як допомогти собі при ПМС: гінеколог назвала основні методи

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П'ятниця 26 серпня 2022 08:51
Як допомогти собі при ПМС: гінеколог назвала основні методи Фото: як жінкам впоратися з ПМС (liki.wiki.com)
Автор: Людмила Жукова

Передменструальний синдром - це комплекс симптомів, які жінки можуть відчувати за кілька тижнів до менструації.

Як полегшити стан жінкам розповіла гінеколог Оксана Негрич в Instagram.

Більшість жінок періодично відчувають прояви ПМС різного ступеня. Ці симптоми не завжди однакові та вони можуть змінюватися.

Які симптоми ПМС

  • зміни настрою
  • дратівливість, тривожність
  • відчуття втоми / проблеми зі сном
  • здуття/біль в животі
  • біль в молочних залозах
  • головний біль
  • висип на шкірі
  • зміна апетиту і рівня статевого потягу

Як допомогти собі в цей період

  • регулярно займайтеся спортом
  • дотримуйтесь здорове і збалансоване харчування
  • не забувайте про сон-7-8 годин
  • спробуйте зменшити стрес, займаючись йогою або медитацією
  • для полегшення больових відчуттів можна приймати ібупрофен / парацетамол
  • уникайте надмірного споживання кофеїну і алкоголю, особливо в другу половину циклу
  • відмовтеся від куріння

Якщо це не допомагає, лікар може призначити жінці наступне:

  • комбіновані гормональні контрацептиви
  • антидепресанти (а саме селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну)
  • когнітивно-поведінкова терапія
  • у важких випадках - агоністи гонадотропін-рилізинг гормонів, хірургічне втручання

Вам буде цікаво прочитати, коли робити тест на вагітність, щоб отримати найточніший результат.

До речі, лікарі назвали причини проблем з менструацією під час стресу.

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гинеколог
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