Когда делать тест на беременность, чтобы получить самый точный результат

Тест на беременность - лучший способ определить, произошло ли оплодотворение во время последнего цикла. Если вы "работаете" над пополнением в семье, хотелось бы как можно скорее узнать, есть ли результат. Однако не стоит спешить проводить тестирование.

Когда надо проводить тест, как правильно это сделать, рассказала гинеколог Наталья Рукомеда, пишет DOC.UA.

Как работает тест

Принцип работы теста-полоски прост - он определяет беременность, проверяя вашу мочу на гормон ХГЧ (хорионический гонадотропин человека). Тело женщины вырабатывает этот гормон, когда оплодотворенная яйцеклетка прикрепляется к слизистой оболочке матки.

Результаты обычно отображаются в виде одной или двух линий, а также как знак "плюс" или "минус". Здесь все просто: две линии или "плюс" - вы беременны, одна линия или "минус" - вы не беременны.

Когда тест покажет беременность

Вероятность, что беременность будет подтверждена, увеличивается с каждым днем - через 6 дней со дня оплодотворения до ожидаемого дня "задержки".

Наиболее точным будет тест, который вы сделаете с начала задержки менструации. Дело в том, что уровень ХГЧ быстро растет, удваиваясь каждые 2-3 дня.

Точность теста в зависимости от дня цикла:

6 дней до начала менструации - 25%;

5 дней до начала менструации - 33%;

4 дня до начала менструации - 42%;

3 дня до начала менструации - 68%;

2 дня до начала менструации - 81%;

1 день до начала менструации - 93%;

ожидаемый день менструации - 96%;

первый день задержки менструации - 99%.

Тесты бывают разные

Когда выбираете тест в аптеке, обратите внимание на его вид. Есть тесты, которые нужно проводить до задержки - они более чувствительные, а есть такие, на которых указано "с первого дня задержки".

Обычно, тесты "до задержки" могут показать нечеткую вторую линию. Дождитесь задержки и повторите тест.

Фото: Тест на беременность с 11 до 22 дня с момента оплодотворения (goncharyk.com.ua)

Утром, днем или вечером

Время дня, когда вы делаете тест на беременность, имеет определенное (но не решающее) значение.

У вас больше шансов получить точный результат, если пройдете тест утром. Это важно, если делать тест до задержки или в первый же день.

Если ваши месячные очень нерегулярные или вы не знаете, когда должна начаться следующая менструация, сделайте тест как минимум через 21 день после последнего незащищенного полового акта.

Как правильно делать тест на беременность?

Существует два самых популярных вида тестов на беременность: тест-полоска и струйный или электронный тест. Оба теста можно использовать в домашних условиях, но немного по-разному.

Для теста-полоски вам надо собрать мочу в чистую и сухую емкость. Окуните полоску на несколько секунд в мочу. Уже через несколько минут на тестовой палочке начнет проявляться результат в виде красных/синих полосок, обозначений "+"/"-" или слов "yes"/"no".

Из струйного теста нужно снять защитный колпачок, подставить тест под струю мочи на 10 секунд и через 3-5 минут получить результат.