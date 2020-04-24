Поминальные дни: можно ли ходить на кладбище, и что за это будет

Поминальные дни в Украине традиционно отмечаются через неделю после Пасхи, но в разных населенных пунктах свои дни для походов на кладбище к усопшим родным и близким. Но в этом году, Минздрав, местные администрации, а также ПЦУ рекомендуют перенести этот день на более позднюю дату из-за карантина. В каких городах запрещено посещать кладбища, и будут ли за это штрафовать - в материале Styler.

Радоница (по церковному), Гробки, или Проводы (в народе), проходит с воскресенья по вторник. В 2020 году это с 26 по 28 апреля. В церкви Радоница - это вторник через неделю после Пасхи, но многие украинцы ходят на кладбище в воскресенье, когда выходной и не нужно брать отгулы.

Что говорят в полиции и Кабмине о посещениях кладбищ

В постановлении правительства после ужесточения карантина с 6 апреля не был прописан конкретный запрет посещения кладбищ. Но стоит соблюдать правила, что касаются выхода на улицу (не более двух человек, не считая детей, все в масках).

Позже глава Нацполиции Игорь Клименко сказал, что если кто-то захочет пойти на кладбище, людей они не удержат. Клименко попросил украинцев идти не всей семьей, а по два человека. А местные власти, по его словам, должны проконтролировать, чтобы на кладбищах не собирались группами и не накрывали столы.

Замглавы Минздрава Виктор Ляшко уже после Пасхи попросил местные власти закрыть кладбища на период поминальных дней. Заявление министерства было оформлено документально, но оно снова таки рекомендательное.

Таким образом, прямого запрета на посещение кладбищ нет, все постановления и заявления носят рекомендательный характер.

В каких городах местная власть закрыла кладбища для посещений

Местные власти некоторых городов прислушались и уже закрыли кладбища для посещений в таких городах: Киев, Днепр, Запорожье, Сумы, Мукачево, Кривой Рог, Житомир, Винница, Ровно, подконтрольная часть Донецкой области. А вот в Одессе и Херсоне на кладбища во время проводов ограничат въезд и запретят застолья.

Мэр столицы Виталий Кличко недавно заявил о переносе родительской субботы в Киеве на 6 июня.

Что говорит церковь о Радонице

В ПЦУ уже перенесли Радоницу на 6 июня - следующую родительскую суббота, которая отмечается за день до Троицы. Таким образом в храмах Православной церкви Украины соответствующие богослужения проводится 28 апреля не будут.

"Церковь также установила, что религиозные традиции, которые у нас есть относительно посещения кладбищ через неделю после Пасхи, переносятся на 6 июня, на троицкую поминальную субботу", - сказал спикер ПЦУ Евстратий Зоря.

Мнение украинцев о поминальных днях в этом году

По результатам одного социологического опроса, в этом году 38% украинцев намерены поминать родных дома, примерно столько же (36%) перенесут посещение кладбищ на время после карантина, еще 8% вообще откажутся от поминок в этом году. А вот каждый десятый (10%) житель Украины за 10 дней до поминальной недели не определился с тем, что он будет делать в ближайшие дни.

Напомним, ранее в Минздраве рассказали, когда украинцам разрешат снять маски и ослабят карантинные ограничения.