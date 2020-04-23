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В Минздраве рассказали, когда украинцам разрешат снять маски

STYLERКоронавирус    23.04.2020 - 22:51
В Минздраве рассказали, когда украинцам разрешат снять маски
Карантин в Украине (фото: freepik)

Максим Степанов рассказал, как долго украинцам придется носить маски в общественных местах

Карантин в Украине из-за коронавируса продлили до 11 мая и объяснили, что выход из ограничений будет непростым. Максим Степанов, глава Минздрава, рассказал, как долго украинцы будут жить в новых условиях - носить маски и помнить о социальной дистанции.

Напомним, что недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ошарашил украинцев тем, что в "новых условиях" мы будем жить в ближайшие два года. Именно на такой срок может затянуться пандемия коронавируса.

Степанов сказал, что коронавирус - это болезнь, с которой современный мир еще не сталкивался. И все очень серьезно - носить маски на лице и антисептик в кармане нам предстоит носить еще долго, и откажемся мы от защитных мер еще нескоро.

"Очень большой период времени мы будем вынуждены и пользоваться масками, и держать дистанцию, и пользоваться дезинфекторами", - заявил Степанов, пишет УП.

При этом глава Минздрава акцентировал на том, что главной целью сейчас является как можно скорее смягчить карантин, чтобы избежать сильного экономического кризиса. Пока же действуют карантинные ограничения, маски носить в общественных местах обязательно.

Стоит отметить, что в Украине за последние сутки новый антирекорд по распространению коронавируса - 578 случаев за последние сутки. Как и ожидали в Минздраве, такое повышение числа заболевших связано с нарушениями во время празднования Пасхи.

Ранее мы писали, какие маски запрещено носить после ужесточения карантина в Украине.

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