Поминальні дні у 2023 році: всі важливі дати та звичаї

Традиції на поминальні дні

В Україні поминальні дні називають батьківськими суботами. Зазвичай вони пов'язані з датами церковних свят, тож дати можуть змінюватися.

У такі дні відвідують церкву, замовляють служби (молебень) про померлих. Після служби – відвідують цвинтарі. Двічі на рік або при необхідності - наводять лад на могилах та пам'ятниках, фарбують огорожі, ставлять нові квіти та свічки.

У поминальні дні померлих не називають покійниками, оскільки вважається, що в такі дні вони мають сильний зв'язок із живими. Їх згадують на ім'я і дякують за все добре, що вони зробили за життя.

Календар поминальних днів на 2023 рік

18 лютого – Вселенська субота

11 березня - 2 батьківська субота Великого посту

18 березня - 3 батьківська субота Великого посту

25 березня - 4 батьківська субота Великого посту

25 квітня - Радониця (Проводи)

3 червня – Троїцька субота (Вселенська субота)

10 червня – батьківська субота перед Апостольським постом.

12 серпня – батьківська субота перед Успенським постом

7 жовтня – Покровська субота

4 листопада - Дмитрівська поминальна субота

11 листопада - Кузьмина субота

18 листопада – Михайлівська субота

25 листопада - батьківська субота перед Пилипівським постом

Що не можна робити у поминальні дні