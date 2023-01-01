Коли настане Новий рік за китайським календарем: точна дата та час

Новий рік Чорного Водяного Кролика за китайським календарем офіційно вступить у свої права лише за три тижні.

Коли точна дата та час наступу нового року за китайським календарем - читайте у матеріалі Styler нижче.

Коли прийде рік Кролика

За китайським календарем рік Кролика офіційно набуде своїх прав 21 січня 2023 року. За київським часом він настане о 18:00. У Китаї в ці дні запроваджуються офіційні святкові та вихідні дні - з 21 січня по 27 січня 2023 року. У цій країні Кролик набуде своїх прав о 00:00 22 січня.

Попередні роки Кролика: 1939, 1951, 1963, 1975, 1999, 2011. Наступного разу Кролик нас відвідає у 2035 році. Якщо ви народилися в рік Кролика, то на вас, безсумнівно, чекає успіх.

У Китаї такий рік чекають з нетерпінням і називають його Benmingnian – рік Долі. Він вважається часом несподіваних змін та важливих подій у житті.

Новий рік у Китаї називають Святом Весни, і історія цього свята налічує понад 4000 років.

Дату визначають за місячним календарем - новий рік настає на другий молодик після зимового сонцестояння. Зазвичай, ця дата випадає на період з 21 січня по 20 лютого. Цього року перший день співпав із датою, а отже рік принесе багато радості та щастя.

Традиції китайського Нового року

За два тижні до Нового року в Китаї люди займаються прибиранням та закупівлею продуктів. У компаніях підбивають підсумки року, завершують роботу. За кілька днів до свята додому повертаються з навчання чи роботи, щоби зустріти свято у сімейному колі.

Напередодні Нового року прикрашають будинки – на двері вішають написи на червоному папері з побажаннями добра та щастя – парні куплети. Розвішують ліхтарики та готують святкову вечерю – страви з риби, пельмені цзяоцзи.

У новорічну ніч за столом збирається вся родина. Дітям дарують червоні конверти із грошима хунбао. Після вечері родина дивиться концерти, запускає феєрверки та ліхтарики. Рідних та друзів починають відвідувати лише на 2 чи третій день свята.

На 4-5 день вирушають у гості до рідних, які мешкають у сусідньому селі чи місті. На роботу багато хто повертається лише через 7 днів.

Символ 2023 року

Згідно з китайською астрологією, кожен знак Зодіаку знаходиться під впливом однієї з 5 стихій - Метал або Золото, Дерево, Вода, Вогонь та Земля.

Існує 5 типів кожної з 12 тварин, і вони повторюються раз на 60 років. Попереднього разу Водяний Кролик був у 1963 році.

Символ 2023 року за китайським календарем - Чорний Кролик (Кіт). Щасливі цифри року – 3, 4, 6.

Щасливі кольори: рожевий, червоний, фіолетовий, синій. Квітка: жасмин та серпнева лілія.

Чого варто уникати: цифри 1, 7, 8. А також білий, темно-жовтий та темно-коричневий колір.

Кролик чи Кіт?

Існує ціла легенда про те, як Кіт потрапив до китайського зодіакального кола. Усього тварин у цьому колі – 12.

Нефритовий імператор відправив свого слугу знайти та запросити до двору найкрасивіших звірів. Першим йому попався Щур і він отримав своє запрошення. Далі слуга знайшов решту тварин, але знайти Кота він так і не зміг.

Своє запрошення Коту він попросив передати Щура. Запрошення було передано і Кіт вирішив подрімати трохи, оскільки до аудієнції імператор мав багато часу. Він попросив його розбудити своєчасно.

Щур вважав Кота сильним суперником і не став його будити. До палацу імператора прибули 11 тварин. Тому вирішили замінити Кота іншою твариною, яка схожа зовні й за характером - Кроликом.

Але в деяких східних країнах рік Кота існує і часто пишуть одразу два значення – Рік Кролика/Кота.