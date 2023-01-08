Поминальные дни в 2023 году: все важные даты и обычаи

Традиции на поминальные дни

В Украине поминальные дни называют родительскими субботами. Обычно они связаны с датами церковных праздников, поэтому даты могут меняться.

В такие дни посещают церковь, заказывают службы (молебен) об усопших. После службы - посещают кладбища. Дважды в год или по мере необходимости - наводят порядок на могилах и памятниках, красят оградки, ставят новые цветы и свечи.

В поминальные дни усопших не называют покойниками, так как считается, что в такие дни они имеют сильную связь с живыми. Их вспоминают по имени и благодарят за все хорошее, что они сделали при жизни.

Календарь поминальных дней на 2023 год

18 февраля - Вселенская суббота

11 марта - 2 родительская суббота Великого поста

18 марта - 3 родительская суббота Великого поста

25 марта - 4 родительская субботу Великого поста

25 апреля - Радоница (Проводы)

3 июня - Троицкая суббота (Вселенская суббота)

10 июня - родительская суббота перед Апостольским постом.

12 августа - родительская суббота перед Успенским постом

7 октября - Покровская суббота

4 ноября - Дмитриевская поминальная суббота

11 ноября - Кузьмина суббота

18 ноября - Михайловская суббота

25 ноября - родительская суббота перед Филипповским постом

Что нельзя делать в поминальные дни