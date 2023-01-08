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Поминальные дни в 2023 году: все важные даты и обычаи

Календарь поминальных дней на 2023 год (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Поминание усопших являет важной традицией во многих народах мира. Традиции поминальных дней тянутся с древних времен и большинство из них тесно переплетены с религией. Есть специальные церковные календари, в которых указаны дни для поминания усопших и посещения кладбищ.

Когда будут поминальные дни, родительские субботы и какие существую обычаи - читайте в материале Styler.

Традиции на поминальные дни

В Украине поминальные дни называют родительскими субботами. Обычно они связаны с датами церковных праздников, поэтому даты могут меняться.

В такие дни посещают церковь, заказывают службы (молебен) об усопших. После службы - посещают кладбища. Дважды в год или по мере необходимости - наводят порядок на могилах и памятниках, красят оградки, ставят новые цветы и свечи.

В поминальные дни усопших не называют покойниками, так как считается, что в такие дни они имеют сильную связь с живыми. Их вспоминают по имени и благодарят за все хорошее, что они сделали при жизни.

Календарь поминальных дней на 2023 год

18 февраля - Вселенская суббота

11 марта - 2 родительская суббота Великого поста

18 марта - 3 родительская суббота Великого поста

25 марта - 4 родительская субботу Великого поста

25 апреля - Радоница (Проводы)

3 июня - Троицкая суббота (Вселенская суббота)

10 июня - родительская суббота перед Апостольским постом.

12 августа - родительская суббота перед Успенским постом

7 октября - Покровская суббота

4 ноября - Дмитриевская поминальная суббота

11 ноября - Кузьмина суббота

18 ноября - Михайловская суббота

25 ноября - родительская суббота перед Филипповским постом

Что нельзя делать в поминальные дни

  • Проводить работы в огороде и саду
  • Заниматься тяжелой работой по дому, которая может оскорбить усопших
  • Проводить поминальные трапезы с алкоголем прямо на кладбище
  • Говорить об усопших неприятные слова или их ругать
  • Устанавливать памятники на могилах
  • Ругаться, ссориться и выяснять отношения

Кстати, ранее мы писали о том, когда наступит год Кролика по китайскому календарю.

А еще рассказывали о том, когда в 2023 году мы будем отмечать главные праздники года.

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