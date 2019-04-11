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Поминальные дни в Украине: священники сделали важное предупреждение

STYLERЖизнь    11.04.2019 - 20:42
Поминальные дни в Украине: священники сделали важное предупреждение
Коллаж РБК-Украина

Священнослужители против пластиковых цветов на кладбищах

Священники обратились к украинцам с просьбой не приносить на кладбище пластиковые цветы и венки. Священнослужители считают, что в праздники и поминальные дни украинское кладбище представляет собой угрозу для окружающей среды. Об этом сообщает информационное агентство АСС.

Церковь настаивает, чтобы люди перестали приносить на могилы искусственные цветы. Во-первых, это опасно для экологии. Ученые доказали, что при сжигании пластиковой ритуальной атрибутики выделяется большое количество диоксинов, которые отравляют окружающую среду и часто приводят к онкологическим заболеваниям.

"Приносить такие вещи на могилу - грех, потому что Пятая Заповедь говорит нам: "Не убейй!", а этим мусором мы убиваем самих себя", - отметили священники.

Поминальные дни в Украине: священники сделали важное предупреждение

Иллюстративное фото: pixabay.com

Вторая причина - пластиковые цветы мертвые. А праздник Воскресения Христа - это символ жизни, поэтому лучше принести несколько живых цветочков или посеять растения на гробе.

Священники считают, что на могилу надо идти с молитвой, искренним и чистым сердцем, а не с мусором.

Напомним, что в Польше священники сожгли книги, которые якобы "противоречат канонам христианства". Среди литературных произведений оказались книги Джоан Роулинг о Гарри Поттере.

Ранее сообщалось, что Православная церковь Украины начала действовать в Словении. 31 марта прошла литургия в храме святого Урха.

Мы также писали о том, что за последние пять лет УПЦ МП получила 220 гектаров земли, что примерно составляет пять Ватиканов.

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