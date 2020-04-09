Украинцам разрешили не исповедоваться и не причащаться: главные правила

Глава УГКЦ рассказал о новых правилах в церквях на период карантина (коллаж РБК-Украина)

Глава УГКЦ Святослав освободил верующих до окончания карантина от обязательной исповеди и причастия

Карантин в Украине из-за коронавирусной болезни действует до 24 апреля, и перед Пасхальными праздниками в Минздраве прогнозируют пик заражений. Церкви и храмы для прихожан не закрывают, однако священники призывают верующих строго придерживаться ограничительных мер и смотреть богослужение на Пасху дома а режиме трансляции.

Глава Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав (Шевчук) выступил с заявлением и позволил парафиянам до окончания карантина не исповедоваться и не причащаться. Также он разрешил не участвовать в воскресных и праздничных богослужениях.

В своем видеообращении глава УГКЦ отметил, что исповеди и причастия все желающие смогут сделать в течение месяца после снятия ограничительных мер в связи с COVID-19.

"Даже в таких обстоятельствах наши верующие приходят к священнику и просят о святом причастии, то он не имеет морального права отказать. Но я прошу вас - не настаивайте. В нынешних обстоятельствах прошу исповедоваться только в опасности смерти. А святое причастие мы сможем уделять так, как это приписывают суровые правила карантина", - заявил Святослав.

Кроме того, он подробно рассказал, как украинские греко-католики должны себя вести в храмах во время Страстной недели и Пасхи. Так, если люди придут в церковь, то они должны соблюдать правила карантина так же, как и священники.

"Мы просим, ​​чтобы в наших храмах священники совершали службы без верующих, просим быть их во дворе, сохраняя социальную дистанцию ​​и другие санитарные предписания", - сказал глава УГКЦ.

Во время причастия прихожане должны широко открывать рот и не касаться ими ложечки, так как "само дыхание тоже может быть опасным". После каждого причастия он попросил священников тчательно дезинфицировать ложечку полотенцем, пропитанным спиртом соответствующей концентрации.

Святослав призвал на Пасху в этом году не приносить в церкви на освящение иву и пасхальные корзинки.

"Вы сможете освятить и лозу, и пасхальные корзины в ваших домах с помощью онлайн-трансляций. Там, где невозможно участвовать в Пасхальном богослужении, отец семейства может святой водой окропить эти блюда. И будьте уверены, вы сможете достойно отпраздновать праздник Христова Воскресения", - подчеркнул глава УГКЦ.

Видео: Глава УГКЦ разрешил на период карантина не исповедоваться и не причащаться

Ранее мы писали о том, что в Укрпочте запускают бесплатную доставку освященных пасок во все регионы страны. Паски могут благословить и освятить предстоятели ПЦУ митрополит Епифаний и к глава УГКЦ Святослав.