Помилки в приготуванні "Олів'є", які повністю зіпсують салат

Щоб новорічний "Олів'є" точно вдався і порадував родину і гостей, його треба правильно готувати.
Дізнайтеся з матеріалу Styler нижче, які помилки можуть зіпсувати смак класичної страви
Додайте спочатку трохи олії, потім посоліть. Після додавання олії салат треба ретельно перемішати і лише потім додавати майонез.Це потрібно для того, щоб овочі перемішалися рівномірно і не розвалилися.
Наприклад, на 600 грамів салату треба всього 60 грамів майонезу - це три чайні ложки. Інакше буде відчуватися лише майонез.
Горошок додавати треба вже після того, як салат заправлений. Інакше ви ризикуєте розчавити ніжний овоч під час перемішування.
Не варто забивати салат картоплею. На три порції (200 грамів порція) достатньо три невеликі картоплини.
Яйця шкодувати для салату не можна. На велику порцію треба додати як мінімум три штуки, вони зроблять консистенцію "Олів'є" більш ніжною.
Перед тим, як нарізати овочі і яйця, охолодіть їх повністю. А горошок і огірки не мають бути з холодильника. Потурбуйтеся, щоб всі компоненти були кімнатної температури.
До того ж нарізати ще теплу чи навіть гарячу картоплю не можна, вона просто розвалиться в пюре.
Раніше Євген Клопотенко показав, як приготувати бомбезний "Олів'є".
Крім того читайте, як відварити куряче філе до салату, щоб його не зіпсувати.