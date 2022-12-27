Ошибки в приготовлении "Оливье", которые полностью испортят салат

Чтобы новогодний "Оливье" точно удался и порарадовал семью и гостей, его нужно правильно готовить.
Узнайте из материала Styler ниже, какие ошибки могут испортить вкус классического блюда.
Добавьте сначала немного растительного масла, затем посолите. После добавления масла салат нужно тщательно перемешать и только потом добавлять майонез. Это нужно для того, чтобы овощи перемешались равномерно и не развалились.
Например, на 600 граммов салата нужно всего 60 граммов майонеза – это три чайные ложки. Иначе будет ощущаться только майонез.
Горошек добавлять нужно уже после того, как салат заправлен. В противном случае вы рискуете раздавить нежный овощ во время перемешивания.
Не стоит забивать салат картофелем. На три порции (200 граммов порция) достаточно три небольших картофелины.
Яйца жалеть для салата нельзя. К большой порции нужно добавить как минимум три штуки, они сделают консистенцию "Оливье" более нежной.
Перед тем как нарезать овощи и яйца, охладите их полностью. А горошек и огурцы не должны быть из холодильника. Позаботьтесь, чтобы все компоненты были комнатной температуры.
К тому же нарезать еще теплый или даже горячий картофель нельзя, он просто развалится в пюре.
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