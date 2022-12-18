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Як відварити куряче філе для салату, щоб його не зіпсувати

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Неділя 18 грудня 2022 07:03
Як відварити куряче філе для салату, щоб його не зіпсувати Як правильно готувати куряче філе (фото: pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Куряче філе - дуже популярний складник багатьох салатів, якими ми радуємо близьких і в будні, і у свята. Щоб правильно його відварити і не зробити сухим, жорстким і перевареним, треба знати кілька маленьких, але важливих нюансів.

Як його правильно відварити - читайте нижче в матеріалі Styler.

Секрети ніжного курячого філе

Щоб куряче філе після варіння залишилося м'яким і соковитим, потрібно використовувати тільки свіжий продукт. Ось чому дуже важливо звернути увагу на термін придатності курятини.

Варити треба охолоджене м'ясо, а не таке, яке було попередньо заморожене. Якщо вже воно побувало в морозильній камері, дайте йому час розмерзнутися на нижній полиці холодильника.

Рецепт соковитого м'яса

Візьміть посудину достатнього об'єму, щоб м'ясо повністю було занурене у воду. Закип'ятіть воду, додайте спеції і покладіть філе у киплячу воду (а не в холодну).

Для одного великого чи двох невеличких філе вам знадобиться:

  • 3 зубчики часнику,
  • половина цибулини
  • 1 лавровий листок
  • 5 горошин чорного перцю
  • сіль до смаку

Варити треба до готовності 15-18 хвилин в залежності від розмірів самого філе.

Потім треба дати охолонути прямо в цій воді. Завдяки цьому філе залишиться соковитим, ніжним та ще й ароматним.

Раніше ми писали, як приготувати на Новий рік салат "Новинка".

Крім того читайте про салат, смачніший за Мімозу.

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