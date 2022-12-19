Клопотенко показав, як готувати бомбезний Олів'є: ви будете здивовані інгредієнтами
Олів'є багато не буває, коли на носі Новий рік. Існує багато способів приготувати улюблений салат - як класичних, так і альтернативних. Як здивувати гостей незвичним салатом, точно знає Євген Клопотенко.
Кулінар поділився авторським рецептом на YouTube.
Інгредієнти:
- 250 г печериць
- 1 ст. л. рослинної олії
- Лавровий лист
- 3 горошини запашного перцю
- 400-500 г курки (2 курячі філе)
- 4 шт. яйця (відварених круто)
- 1 банка зеленого горошку горошок (консервованого)
- 4 шт. солоних огірків
- 3 шт. картоплі (відвареної у мундирі)
- 2 шт. моркви відвареної
- 3 ст. л. майонезу домашнього
- Сіль і перець до смаку
Так буде виглядати наш салатик
Покрокове приготування
Помиті та сухі печериці покладіть у форму для запікання та полийте 1 ст. л. рослинної олії. Сіль додайте за смаком. Розігрійте духовку до 180 градусів та відправте гриби запікатися протягом 20 хвилин.
Картоплю потрібно відварити в 'мундирі, почистити та нарізати середніми кубиками. Моркву також відваріть, почистіть від шкірки та наріжте кубиками, як картоплю.
Куряче філе покладіть у сотейник з підсоленою водою, лавровим листом та запашним перцем. Необхідно варити його 25 хвилин після кипіння.
Почистіть зварені круто яйця і наріжте кубиками.
По готовності куряче філе потрібно охолодити та нарізати невеликим кубиком. Готові печериці також наріжте кубиком. Те саме зробіть із солоними огірками.
Всі інгредієнти перемішайте у ємності разом із консервованим горошком. Заправте салат домашнім майонезом і знову перемішайте. Сіль та перець за смаком.
Раніше ми писали, як приготувати найсмачніший салат Олів'є за домашнім рецептом.
Також читайте, як відварити куряче філе до салату, щоб його не зіпсувати.