Померла найстаріша курка у світі, яка занесена до Книги рекордів Гіннеса: скільки було років

У США в штаті Мічигані на Різдво померла найстаріша курка у світі на прізвисько Арахіс. Не стало її у віці 21 року.

При написанні використовувались такі джерела: сайт FOX Weather та Guinness world records.

Як померла

Арахіс померла уві сні на руках своєї господині на Різдво.

Власниця курки Марсі Дарвін розповіла, що дуже сумує за своєю улюбленицею і навіть розмістила в мережі "некролог". Також вона присвятила їй свою книжку "Моя дівчинка Арахіс і я".

"Я щиро сумую.. Вона була чудовою маленькою пташкою і залишила порожнечу в нашому домі та наших серцях", - сказала вона.

Марсі Дарвін і Арахіс (фото: foxweather.com)

За словами Марсі, вона виростила Арахіс із маленького курчати. Птах прожив винятково довге життя для курки. Вона була сумішшю порід бельгійської д'Юккль і Нанкін.

"У мене з нею багато спогадів, і я так рада цьому, а також тому факту, що вона зворушила так багато людей своєю історією життя", - розповіла жінка.

Арахіс (фото: foxweather.com)

Що їла курка

Марсі Дарвін додала, для того, щоб гарантувати своїй вихованці довге і здорове життя, вона змішувала йогурт із подрібненими таблетками вітаміну D і давала як ласощі свіжі фрукти та овочі. Усе це допомагало Арахісу підтримувати гарне здоров'я.

У березні 2023 року курка побила світовий рекорд Гіннеса як найстаріша тварина свого виду, досягнувши приголомшливого віку у 20 років.

Птиці подобалося сидіти на руках і на плечі. Також вона завжди реагувала, коли її називали на ім'я.

До того ж Марсі зазначила, що отримала багато повідомлень зі звідусіль. Їй було приємно знати, що у світі так багато добрих людей.

Курка, яка занесена до Книги рекордів Гіннесса (фото: guinnessworldrecords.com)