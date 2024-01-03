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Умерла самая старая курица в мире, занесенная в Книгу рекордов Гиннеса: сколько было лет

США, Среда 03 января 2024 15:36
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Умерла самая старая курица в мире, занесенная в Книгу рекордов Гиннеса: сколько было лет Умерла самая старая курица в мире (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В США в штате Мичигани на Рождество умерла самая старая курица в мире по прозвищу Арахис. Не стало ее в возрасте 21 года.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как выглядела и чем кормили долгожительницу.

При написании использовались следующие источники: сайт FOX Weather и Guinness world records.

Как умерла

Арахис умерла во сне на руках своей хозяйки на Рождество.

Владелица курицы Марси Дарвин рассказала, что очень скучает по своей любимице и даже разместила в сети "некролог". Также она посвятила ей свою книгу "Моя девочка Арахис и я".

"Я искренне скучаю. Она была прекрасной маленькой птичкой и оставила пустоту в нашем доме и наших сердцах", - сказала она.

Умерла самая старая курица в мире, занесенная в Книгу рекордов Гиннеса: сколько было лет

Марси Дарвин и Арахис (фото: foxweather.com)

По словам Марси, она вырастила Арахис из маленького цыпленка. Птица прожила исключительно долгую жизнь для курицы. Она была смесью пород бельгийской д'Юккл и Нанкин.

"У меня с ней много воспоминаний, и я так рада этому, а также тому факту, что она тронула так много людей своей историей жизни", - рассказала женщина.

Умерла самая старая курица в мире, занесенная в Книгу рекордов Гиннеса: сколько было лет

Арахис (фото: foxweather.com)

Что ела курица

Марси Дарвин добавила, для того, чтобы гарантировать своему питомцу долгую и здоровую жизнь, она смешивала йогурт с измельченными таблетками витамина D и давала как лакомство свежие фрукты и овощи. Все это помогало Арахису поддерживать хорошее здоровье.

В марте 2023 года курица побила мировой рекорд Гиннеса как самое старое животное своего вида, достигнув потрясающего возраста в 20 лет.

Птице нравилось сидеть на руках и на плече. Также она всегда реагировала, когда ее называли по имени.

К тому же Марси отметила, что получила много сообщений отовсюду. Ей было приятно знать, что в мире так много добрых людей.

Умерла самая старая курица в мире, занесенная в Книгу рекордов Гиннеса: сколько было летУмерла самая старая курица в мире, занесенная в Книгу рекордов Гиннеса: сколько было летУмерла самая старая курица в мире, занесенная в Книгу рекордов Гиннеса: сколько было летУмерла самая старая курица в мире, занесенная в Книгу рекордов Гиннеса: сколько было летКурица, занесенная в Книгу рекордов Гиннесса (фото: guinnessworldrecords.com)

@guinnessworldrecords Oldest living chicken Peanut - 20 years 304 days #chicken #pets #bantam #guinnessworldrecords original sound - Guinness World Records

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