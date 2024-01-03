Умерла самая старая курица в мире, занесенная в Книгу рекордов Гиннеса: сколько было лет

В США в штате Мичигани на Рождество умерла самая старая курица в мире по прозвищу Арахис. Не стало ее в возрасте 21 года.

Как умерла

Арахис умерла во сне на руках своей хозяйки на Рождество.

Владелица курицы Марси Дарвин рассказала, что очень скучает по своей любимице и даже разместила в сети "некролог". Также она посвятила ей свою книгу "Моя девочка Арахис и я".

"Я искренне скучаю. Она была прекрасной маленькой птичкой и оставила пустоту в нашем доме и наших сердцах", - сказала она.

Марси Дарвин и Арахис (фото: foxweather.com)

По словам Марси, она вырастила Арахис из маленького цыпленка. Птица прожила исключительно долгую жизнь для курицы. Она была смесью пород бельгийской д'Юккл и Нанкин.

"У меня с ней много воспоминаний, и я так рада этому, а также тому факту, что она тронула так много людей своей историей жизни", - рассказала женщина.

Арахис (фото: foxweather.com)

Что ела курица

Марси Дарвин добавила, для того, чтобы гарантировать своему питомцу долгую и здоровую жизнь, она смешивала йогурт с измельченными таблетками витамина D и давала как лакомство свежие фрукты и овощи. Все это помогало Арахису поддерживать хорошее здоровье.

В марте 2023 года курица побила мировой рекорд Гиннеса как самое старое животное своего вида, достигнув потрясающего возраста в 20 лет.

Птице нравилось сидеть на руках и на плече. Также она всегда реагировала, когда ее называли по имени.

К тому же Марси отметила, что получила много сообщений отовсюду. Ей было приятно знать, что в мире так много добрых людей.

Курица, занесенная в Книгу рекордов Гиннесса (фото: guinnessworldrecords.com)