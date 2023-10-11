"Вік - це лише число". 104-річна жінка мирно померла після того, як здійснила свою заповітну мрію

104-річна жінка померла за кілька днів після того, як здійснила свою мрію. 1 жовтня вона зробила стрибок з парашутом у тандемі, внаслідок чого її незабаром занесуть до Книги рекордів Гіннеса як найстаршу людину, яка коли-небудь стрибала з літака.

Історія 104-річної жінки

104-річна Дороті Хофнер із Чикаго стрибнула з парашутом, бо дуже хотіла цього. Через кілька днів вона була знайдена мертвою у своєму будинку. Жінка померла мирно уві сні.

Медсестра, яка знала стареньку, сказала, що жінка мала дивовижну енергію і зберігала гострий розум до кінця своїх днів.

Дороті стрибнула з парашутом у тандемі (Скріншот)

"Вона була невтомна і продовжувала жити і радіти. Вона не була з тих, хто подрімає вдень або не з'явиться на якомусь заході, вечері чи чимось ще. Вона була активна і весела", - згадує медсестра про Дороті.

1 жовтня Хоффнер зробила стрибок з парашутом у тандемі, який міг би внести її до Книги рекордів як найстарішу парашутистку у світі. Вона вистрибнула з літака з висоти 4 100 метрів у Skydive Chicago у Оттаві, штат Іллінойс.

"Вік - це лише число", - сказала Хоффнер тріумфуючому натовпу відразу після приземлення.

Це був не перший її стрибок із літака, вперше вона стрибнула у 100 років.

За словами медсестри, вона зараз працює над документами, щоб гарантувати, що Книга рекордів Гіннеса посмертно занесе Хоффнер як найстарішу парашутистку у світі. Але процес займе якийсь час.



Поточний рекорд було встановлено у травні 2022 року 103-річною Ліннею Інгегард Ларссон зі Швеції.