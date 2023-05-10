12-річна українка вдруге встановила рекорд Книги Гіннеса: ось що вона зробила
Дівчинка Софія Тепла з Одеської області вдруге потрапила до Книги рекордів Гіннеса. Вона змогла відтиснутися від підлоги у потрійній гімнастичній складці на одних лише руках.
Про це повідомила мати дівчинки Марина Тепла у Facebook, яка є також тренером доньки.
Скільки разів віджалась
Зокрема, 12-річна Софія встановила світовий рекорд по віджиманню від підлоги у потрійній гімнастичній складці на руках. У такий спосіб вона віджалася 21 раз за 30 секунд.
"У спробі було 23 рази, але перший їй не зарахували, також - одне віджимання на 16 разі, як виявилось, було не повним. Але, навіть, 21 раз - це багато, адже минулий світовий рекорд становив 12 разів", - написала мати.
Українка вдруге потрапила до Книги рекордів Гіннеса (facebook.com/press.kotovsk)
Наймолодша українка у Книзі рекордів Гіннеса
Загалом дитина може віджатися так близько 40 разів.
Зазначається, що Софія - наймолодша українка і перша дитина в нашій країні, яка потрапила до Книги рекордів Гіннеса. До того це вже другий світовий рекорд маленької акробатки.
Українка вдруге потрапила до Книги рекордів Гіннеса (facebook.com/press.kotovsk)
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