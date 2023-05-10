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12-річна українка вдруге встановила рекорд Книги Гіннеса: ось що вона зробила

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Середа 10 травня 2023 11:50
12-річна українка вдруге встановила рекорд Книги Гіннеса: ось що вона зробила Українка вдруге потрапила до Книги рекордів Гіннеса (facebook.com/press.kotovsk)
Автор: Тетяна Самарук

Дівчинка Софія Тепла з Одеської області вдруге потрапила до Книги рекордів Гіннеса. Вона змогла відтиснутися від підлоги у потрійній гімнастичній складці на одних лише руках.

Про це повідомила мати дівчинки Марина Тепла у Facebook, яка є також тренером доньки.

Скільки разів віджалась

Зокрема, 12-річна Софія встановила світовий рекорд по віджиманню від підлоги у потрійній гімнастичній складці на руках. У такий спосіб вона віджалася 21 раз за 30 секунд.

"У спробі було 23 рази, але перший їй не зарахували, також - одне віджимання на 16 разі, як виявилось, було не повним. Але, навіть, 21 раз - це багато, адже минулий світовий рекорд становив 12 разів", - написала мати.

12-річна українка вдруге встановила рекорд Книги Гіннеса: ось що вона зробила12-річна українка вдруге встановила рекорд Книги Гіннеса: ось що вона зробила12-річна українка вдруге встановила рекорд Книги Гіннеса: ось що вона зробилаУкраїнка вдруге потрапила до Книги рекордів Гіннеса (facebook.com/press.kotovsk)

Наймолодша українка у Книзі рекордів Гіннеса

Загалом дитина може віджатися так близько 40 разів.

Зазначається, що Софія - наймолодша українка і перша дитина в нашій країні, яка потрапила до Книги рекордів Гіннеса. До того це вже другий світовий рекорд маленької акробатки.

12-річна українка вдруге встановила рекорд Книги Гіннеса: ось що вона зробила12-річна українка вдруге встановила рекорд Книги Гіннеса: ось що вона зробила12-річна українка вдруге встановила рекорд Книги Гіннеса: ось що вона зробила12-річна українка вдруге встановила рекорд Книги Гіннеса: ось що вона зробила12-річна українка вдруге встановила рекорд Книги Гіннеса: ось що вона зробила

Українка вдруге потрапила до Книги рекордів Гіннеса (facebook.com/press.kotovsk)

Раніше ми повідомляли, що жінка відростила волосся на 33,5 метра і потрапила в Книгу рекордів Гіннеса.

Також ми писали, що український медик-силач зубами протягнув "швидку" з десятьма дітьми.

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