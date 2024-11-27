Померанский шпиц вылетел из окна 12 этажа и чудом остался жив (фото)

Семья померанского шпица Пэриса пережила буквально моменты ужаса, потому что их любимец сначала исчез из квартиры на 12 этаже, а потом выяснилось, что он выпал из окна и пробил металлическую крышу.

Как собаке удалось выжить после столь невероятного происшествия, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Oddyty Central.

Владельцы померанского шпица Пэриса из города Кали в Колумбии пережили день, наполненный ужасом. Сначала они поняли, что их любимца нет в квартире на 12 этаже дома. Они почти весь день искали его повсюду, а потом решили проверить окна.

Выяснилось, что одно из них было не полностью закрыто. Детальный осмотр показал небольшую дыру в крыше соседнего дома, который находится гораздо ниже. С помощью бинокля владельцы собаки увидели Пэриса сквозь небольшое отверстие.

3 этаж, на котором они увидели несчастного шпица, был закрыт, поэтому владельцы животного немедленно вызвали местную пожарную службу, чтобы спасти собачку. Вытащили его живого и здорового, и даже без царапин.

Испуганные люди поняли, что Пэрис вылетел из окна 12-го этажа, хотя они всегда держат их закрытыми, пробил дыру в металлической крыше дома и терпеливо ждал внизу, пока его найдут.

Поэтому они сразу побежали с любимцем к ветеринару, потому что при таком падении остаться без травм было почти невозможно.

Пес вылетел с 12 этажа, пробил крышу и чудом выжил (скриншот)

Больше всего смутило как владельцев собаки, так и ветеринара, это то, что Пэрис совершенно не пострадал. Его полностью обследовали - на наличие наружных или внутренних травм, и ничего не нашли.

Считается, что металлическая крыша, сквозь которую он провалился, и пушистая шерсть померанского шпица настолько смягчили падение, что у Пэриса нет ни единой царапины.

На всякий случай пес сейчас находится под наблюдением ветеринара и владельцев и сейчас он выглядит совершенно здоровым.