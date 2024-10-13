"Обійми врятували нам життя": пара, яка зависла на прірвою, дивом вижила у Гімалаях

Пара альпіністів опинилася у смертельно небезпечній пастці під час підйому на Гімалайську гору. Вони фактично завислі над прірвою і зізнаються, що від смерті їх врятували міцні обійми.

Що відомо про цю фантастичну та шокуючу історію порятунку, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Daily Mail.

37-річна Фей Меннерс та 31-річна американська альпіністка Мішель Дворак вважалися зниклими у Гімалаях протягом декількох днів. Зв'язок з парою обірвався під час їхнього сходження на гору Чаукхамба в Індії.

Вони встигли надіслати панічне повідомлення до базового табору та повідомили, що потрапили у біду, оскільки лишилися без свого альпіністського спорядження, намету та їжі - все це полетіло в ущелину.

Абсолютно безпомічні вони застрягли на висоті 6015 метрів, де й провели декілька днів, аж поки завдяки сміливій вертолітній місії їх не врятували. Під час сходження почався каменепад, через який вони втратили абсолютно все, що у них було.

"Нас врятувало лише тепло нашого тіла. Обійми врятували нас. Зі спорядженням ви все ще можете розглядати деякі варіанти. А без нього ти відчуваєш себе безпорадним. Ви нічого не можете зробити, щоб дістатися до безпечного місця. Ми навіть не могли пробувати спуститися", - зізнається Мішель.

Фей Меннерс на висоті 6015 метрів (фото: instagram.com/faymanners)

Фей Меннерс була першою жінкою, яка завершила сходження по маршруту Phantom Direct на південній стороні Grandes Jorasses, найдовшого льодового маршруту в масиві Монблан.

Після каменепаду вона залишилася взагалі тільки у легкому одязі. Зранку та вдень Фей та Мішель могли хоча б трохи погрітися під сонцем. А ввечері та вночі було дуже холодно.

"Я увесь час тремтіла. О, мені було так холодно", - каже Фей.

Холод та зростаюча ймовірність того, що їх не вдасться врятувати, тиснули на них протягом кількох днів поспіль. Але вони вірили у порятунок до останнього.

У той час в базовому таборі знали, що вони живі та робили все для їх спасіння. Ввечері все світло в таборі вимикалося, і всі дивилися вгору, щоб побачити світло, яке мерехтіло в темряві.

"Ми знали, що з ними все гаразд, нам просто було потрібно швидко до них дістатися", - розповів директор індійської альпіністської фундації, полковник Мадан Гурунг.

Фей Меннерс (фото: instagram.com/faymanners)

Якось жінки побачили та почули, як над ними пролетів рятувальний вертоліт, але пілот їх не побачив. Альпіністки були просто у розпачі.

"Це було так важко…Побачивши вертоліт, ми отримали надію, але потім, коли він полетів, і навіть звук зник…", - розповіла Меннерс.

Завдяки пошуковим зусиллям ВПС Індії, Державних сил реагування на стихійні лиха та Державного управління з ліквідації наслідків стихійних лиш, альпіністок вдалося врятувати.

На той момент вони були настільки виснаженими, що виглядали п'яними. Жінкам довелося на висоті понад 6000 метрів провести декілька днів, фактично - на крихітному виступі над прірвою.

Британка Фей Меннерс переїхала в Альпи, щоб присвятити своє життя горам, вона професійна альпіністка і стала першою, хто пройшов ряд складних маршрутів і здолав різні альпійські вершини.

Мішель Дворак (фото: instagram.com/michelle_divorjaque)

Її супутниця Мішель - також досвідчена альпіністка й у вільний час від сходжень, вона працює асистентом викладача в Університеті Вашингтона.

Варто зазначати, що Меннерс після свого порятунку сказала журналістам, що не виключає ще одної спроби піднятися на Чаукхамбу - але трошки пізніше.