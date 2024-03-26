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Помер видатний науковець, політик і Герой України Ігор Юхновський

Вівторок 26 березня 2024 14:21
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Помер видатний науковець, політик і Герой України Ігор Юхновський Ігор Юхновський відійшов у вічність (колаж: РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

У вівторок, 26 березня, помер видатний фізик-теоретик, громадський і політичний діяч, а також Герой України Ігор Юхновський. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що відомо про цю видатну людину та її здобутки.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Telegram-канал Андрія Садового, Wikipedia.

Що повідомив Садовий

"Сумна новина. Відійшов до вічності Ігор Рафаїлович Юхновський", - написав мер міста.

За словами Садового, цей почесний громадянин Львова був світлою, доброю та мудрою людиною.

"Творець України. Обличчя Незалежності", - додав чоловік.

Він уточнив, що про прощання з Юхновським та похорон буде повідомлено згодом.

"Світла пам'ять", - підсумував посадовець.

Помер видатний науковець, політик і Герой України Ігор Юхновський

Допис Садового (скріншот: t.me/andriysadovyi)

Життя й досягнення Юхновського

Ігор Рафаїлович Юхновський народився 1 вересня 1925 року (цього року йому б виповнилося 99 років) у селі Княгинине Рівненської області.

Він був доктором фізико-математичних наук, професором, академіком НАН України, народним депутатом України І-IV скликань, почесним громадянином Львова та Героєм України.

Саме Юхновський - автор ідеї референдуму 1 грудня 1991 року, який закріпив Незалежність України. Тоді він очолював опозиційну до комуністичної більшості першого парламенту "Народну раду".

У тому ж таки 1991 році Юхновський був кандидатом у президенти України й посів на виборах п'яте місце.

Крім того, Ігор Рафаїлович був співзасновником Українського інституту національної пам'яті (й виконував обов'язки його голови з 2006 до 2010 року).

Цей видатний українець був також:

  • почесним директором Інституту фізики конденсованих систем Національної академії наук України
  • почесним доктором Інституту теоретичної фізики імені М. М. Боголюбова НАН України
  • доктором Honoris Causa Львівського національного університету імені Івана Франка

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що помер відомий російський журналіст і коментатор Василь Уткін.

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