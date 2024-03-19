Помер відомий російський журналіст і коментатор Василь Уткін

Помер Василь Уткін - відомий російський журналіст, коментатор і шоумен, який не підтримував Путіна і кремлівський режим.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на допис спортивного журналіста Івана Карпова у Telegram.

Подробиці смерті Уткіна

Попередня причина смерті Уткіна - тромбоемболія легеневої артерії.

За даними росЗМІ, 19 березня журналіста негайно госпіталізували, проте врятувати не змогли.

Раніше російські видання писали, що Уткін страждав серйозним захворюванням серцево-судинної системи.

Наприкінці жовтня 2023 року у нього нібито діагностували атеросклероз - хронічне запальне захворювання артерій, що характеризується утворенням змін у стінці судини із запальними інфільтратами, накопиченням ліпідів та фіброзом.

При цьому вага коментатора на той час перевищувала 200 кг. З огляду на це лікарі настійно радили йому екстрено сідати на дієту та починати худнути.

Допис Карпова (скріншот: t.me/karpinside)

Факти з біографії Уткіна

Василь В'ячеславович народився 6 березня 1972 року в місті Балашиха Московської області.

Він був російським спортивним журналістом і телекоментатором (до 2022 року часто працював на матчах збірної України з футболу, зокрема коментував на телеканалі "Футбол 1/2" ігри Євро 2012), теле- та радіоведучим, шоуменом і актором.

Крім того, чоловік був одним зі співвласників порталу Sports.ru.

З 2014 року - вів шоу "Велике питання" на російському розважальному телеканалі СТС.

Знімався у фільмах: "День виборів" 2007 року, "День виборів 2" 2016 року, "Про що говорять чоловіки" 2010 року.

Василь Уткін (фото: facebook.com/radioutkin)

Позиція щодо України

При тому, що він люто не підтримував путінський режим, Уткін все ж неодноразово дозволяв собі публічні антиукраїнські та шовіністичні висловлювання. Відомий також низкою епатажних вчинків і висловлювань.

Наприклад, у лютому 2011 року він висловлювався про українську як "південноросійський діалект російської мови", що не є самостійною мовою.

Пізніше - у 2019 році - у суперечці з журналістом Олександром Невзоровим у прямому ефірі програми "Паноптикум" на росТБ Уткін заявив, що "українська держава є безглуздою структурою впродовж багатьох років" і що їй завжди був притаманний якийсь "тупізм".

Василь Уткін в 1998 році (фото: facebook.com/radioutkin)

12 квітня 2020 року шоумен заявляв, буцімто COVID-19 "така держава як Росія" не потрібна, а він сам без санкцій держави міг би відсидітися вдома під час пандемії.

У відповідь на це зауваження пропагандист Володимир Соловйов назвав Уткіна психічно хворою людиною, слова якої не можуть дискредитувати російську державу.

Натомість Уткін звернувся до Соловйова з пропозицією провести очний "баттл" у вигляді словесного бою, назвавши його "педерастичною мавпою". Соловйов від участі у "баттлі" відмовився.

Василь Уткін (фото: facebook.com/radioutkin)

Він також мріяв про проведення матчу між збірними Росії та України, бо "футбол - це миротворець".

У 2022-му в інтерв'ю Дмитру Гордону Уткін виправдовував анексію Криму словами: "Так, я увів у вас дружину, але і вона цього хотіла".

Однак повномасштабне вторгнення Росії в Україну коментатор назвав "найгіршим днем" у його житті і "братовбивством".