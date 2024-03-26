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Умер выдающийся ученый, политик и Герой Украины Игорь Юхновский

Вторник 26 марта 2024 14:21
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Умер выдающийся ученый, политик и Герой Украины Игорь Юхновский Игорь Юхновский отошел в вечность (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Во вторник, 26 марта, скончался выдающийся физик-теоретик, общественный и политический деятель, а также Герой Украины Игорь Юхновский. Об этом сообщил глава Львова Андрей Садовый.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно об этом выдающемся человеке и его достижениях.

При подготовке материала были использованы следующие источники: Telegram-канал Андрея Садового, Wikipedia.

Что сообщил Садовый

"Грустная новость. Отошел к вечности Игорь Рафаилович Юхновский", - написал мэр города.

По словам Садового, этот почетный гражданин Львова был светлым, добрым и мудрым человеком.

"Творец Украины. Лицо Независимости", - добавил мужчина.

Он уточнил, что о прощании с Юхновским и похоронах будет сообщено позже.

"Светлая память", - подытожил чиновник.

Умер выдающийся ученый, политик и Герой Украины Игорь Юхновский

Публикация Садового (скриншот: t.me/andriysadovyi)

Жизнь и достижения Юхновского

Игорь Рафаилович Юхновский родился 1 сентября 1925 года (в этом году ему бы исполнилось 99 лет) в селе Княгинино Ровенской области.

Он был доктором физико-математических наук, профессором, академиком НАН Украины, народным депутатом Украины I-IV созывов, почетным гражданином Львова и Героем Украины.

Именно Юхновский - автор идеи референдума 1 декабря 1991 года, который закрепил Независимость Украины. Тогда он возглавлял оппозиционную коммунистическому большинству первого парламента "Народну раду".

В том же 1991 году Юхновский был кандидатом в президенты Украины и занял на выборах пятое место.

Кроме того, Игорь Рафаилович был соучредителем Украинского института национальной памяти (и исполнял обязанности его председателя с 2006 до 2010 года).

Этот выдающийся украинец был также:

  • почетным директором Института физики конденсированных систем Национальной академии наук Украины
  • почетным доктором Института теоретической физики имени М. М. Боголюбова НАН Украины
  • доктором Honoris Causa Львовского национального университета имени Ивана Франко

Напомним, ранее мы рассказывали, что умер известный российский журналист и комментатор Василий Уткин.

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