UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Умер культовый Петр Мамонов

Автор: Роман Мирончук

Петр Мамонов умер сегодня, 15 июля, от коронавируса. Он был основателем и лидером легендарной группы "Звуки Му". Последние две недели он находился в тяжелом состоянии в московской больнице "Комунарка".

О смерти музыканта сообщили на его официальной странице в Facebook.

Кто такой Петр Мамонов

Артист родился 14 апреля 1951 года в Москве. В юности он увлекся рок-музыкой. За свою жизнь он сменил много профессий и почти на 10 лет забросил музыку.

В начале 1980-х Мамонов создал рок-группу "Звуки Му". Сначала выступали на квартирниках, потом стали участвовать в сборных концертах с группами "Браво", "Аквариум", "Зоопарк" и "Кино".

Их записи продюсировал Брайан Ино, в 90-х они выступали в Англии и США. Мамонов также снимался в таких фильмах как "Игла", "Такси-Блюз", "Остров". Музыкант также вел передачи на радио и был автором моноспектаклей.

В 2008 году он выпустил сборник поэтических афоризмов. В 2014 году начал вести авторскую программу "Золотая полка" на радиостанции "Эхо Москвы".

Напомним, сообщение о госпитализации Мамонова появилось в сети 1 июля. Медики заявили, что у него правое легкое поражено на 60%, левое - на 70%.

Мы также писали о том, что гитариста легендарной американской рок-группы Cinderella Джеффа ЛаБара нашли мертвым при загадочных обстоятельствах.

Читайте РБК-Украина в Google News
преступлениямузыкант