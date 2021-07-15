Помер культовий Петро Мамонов

Хто такий Петро Мамонов

Артист народився 14 квітня 1951 року в Москві. В юності він захопився рок-музикою. За своє життя він змінив багато професій і майже на 10 років закинув музику.

На початку 1980-х Мамонов створив рок-гурт "Звуки Му". Спочатку виступали на квартирниках, потім стали брати участь в збірних концертах з гуртами "Браво", "Акваріум", "Зоопарк" і "Кіно".

Їх записи продюсував Брайан Іно, в 90-х вони виступали в Англії і США. Мамонов також знімався в таких фільмах як "Голка", "Таксі-Блюз", "Острів". Музикант також вів передачі на радіо і був автором моновистав.

У 2008 році він випустив збірник поетичних афоризмів. У 2014 році почав вести авторську програму "Золота полиця" на радіостанції "Ехо Москви".