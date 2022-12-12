Полярники показали свіжі кадри новонароджених пінгвінів: дивіться ще мімішні фото

Нові фото малюків

Нагадуємо, що днями на острові Галіндез, де розташована українська станція "Академік Вернадський", вилупилося перше пташеня субантарктичного пінгвіна.



Отже, тут розпочався справжній пінгві-бум, малюки постійно з'являються на світ. Зазначимо, що субантарктичні пінгвіни зазвичай відкладають по 2 яйця.



"Сподіваємося, ці милі кадри від біолога 27-ї УАЕ Сергія Глотова дозволять вам трохи відволіктися від нашої нинішньої складної реальності. Пам'ятаймо, що життя триває і наша Перемога вже зовсім близько. Щиро вдячні кожному захиснику та захисниці України, що й далі можемо виконувати нашу антарктичну місію та ділитися її чудовими моментами", - сказано у повідомленні.

На острові Галіндез справжній пінгві-бум (фото: facebook.com/AntarcticCenter)