Полярники показали свежие кадры новорожденных пингвинов: смотрите еще мимишные фото

Украинские полярники показали фото первого вылупившегося в этом сезоне пингвиненка. Птенца нашли на мыс Пиджн-поинт недалеко от исследовательской станции "Академик Вернадский". Ну а сейчас показали новые кадры, где на снимках уже двое маленьких пингвинят.
Их снимки опубликовали на странице в Facebook Национальный антарктический научный центр.
Напоминаем, что на днях на острове Галиндез, где расположена украинская станция "Академик Вернадский", вылупился первый птенчик субантарктического пингвина.
Следовательно, здесь начался настоящий пингви-бум, малыши постоянно появляются на свет. Отметим, что субантарктические пингвины обычно откладывают по 2 яйца.
"Надеемся, эти милые кадры от биолога 27 УАЭ Сергея Глотова позволят вам немного отвлечься от нашей нынешней сложной реальности. Помните, что жизнь продолжается и наша Победа уже совсем близко. Искренне благодарны каждому защитнику и защитнице Украины, что и дальше можем выполнять нашу антарктическую миссию и делиться ее прекрасными моментами", - сказано в сообщении.