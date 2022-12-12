Полярники показали свежие кадры новорожденных пингвинов: смотрите еще мимишные фото

Украинские полярники показали фото первого вылупившегося в этом сезоне пингвиненка . Птенца нашли на мыс Пиджн-поинт недалеко от исследовательской станции "Академик Вернадский". Ну а сейчас показали новые кадры, где на снимках уже двое маленьких пингвинят.

Новые фото малышей

Напоминаем, что на днях на острове Галиндез, где расположена украинская станция "Академик Вернадский", вылупился первый птенчик субантарктического пингвина.



Следовательно, здесь начался настоящий пингви-бум, малыши постоянно появляются на свет. Отметим, что субантарктические пингвины обычно откладывают по 2 яйца.



"Надеемся, эти милые кадры от биолога 27 УАЭ Сергея Глотова позволят вам немного отвлечься от нашей нынешней сложной реальности. Помните, что жизнь продолжается и наша Победа уже совсем близко. Искренне благодарны каждому защитнику и защитнице Украины, что и дальше можем выполнять нашу антарктическую миссию и делиться ее прекрасными моментами", - сказано в сообщении.

На острове Галиндез настоящий пингви-бум (фото: facebook.com/AntarcticCenter)