Українські полярники показали милі фото пінгвінів-поліцейських
Біля української полярної станції "Академік Вернадський" гостюють пінгвіни-поліцейські. Ці птахи здатні розповсюджувати свій запах на кілька кілометрів, а їхній крик нагадує гавкіт. Зараз біля станції 20 пінгвінів, проте гнізд вони не роблять.
Унікальними світлинами птахів поділився Національний антарктичний науковий центр у Facebook.
Що відомо про пінгвінів-поліцейських
У світі налічують 18 видів пінгвінів, з яких 5 зустрічаються в Антарктиці. В районі станції "Академік Вернадський" найчисленніші - субантарктичні пінгвіни. Їх ще називають віслюкові за характерний крик. Вони гніздують на острові Галіндез, біля будівель станції.
Часто до "Вернадського" прибувають й інші види - антарктичні пінгвіни. Британці прозвали їх пінгвінами-поліцейськими, бо на білій шиї мають тонку чорну смугу, що нагадує ремінець від каски констебля.
Ці пінгвіни на 10 см нижчі й на кілька кг легші за віслюкових. Дорослі особини сягають 60-70 см зросту та близько 4,5 кг ваги.
Пінгвін-поліцейський (Фото: facebook.com/AntarcticCenter)
В Антарктиці це наймасовіший вид пінгвінів. Їх чисельність - до 7,5 млн пар. Ареал проживання охоплює колом Антарктику, включаючи узбережжя крижаного континенту з боку Південної Америки і прилеглих островів, на північ поширений до Південної Георгії, Буве і Баллені.
Колонії пінгвінів-поліцейських часто займають гористі, високі острови й розповсюджують свій запах на кілометри навколо. Крик цих пінгвінів схожий на гавкіт, тому їх дуже легко відрізнити від “віслючків”.
Південна межа їхнього гніздового ареалу знаходиться в околицях станції. Українські полярники ведуть щорічний моніторинг чисельності антарктичних пінгвінів, аби зрозуміти, як потепління в регіоні може вплинути на динаміку цього виду.
Зараз на острові Галіндез постійно перебуває до 20 пінгвінів-поліцейських, але гнізд вони не роблять.
На острові Бут неподалік від станції знаходиться невелика постійна колонія антарктичних пінгвінів. Це одна з найбільших цінностей проєктованого нашими вченими Антарктичного району особливої охорони “Півострів Київ-Аргентинські острови”. Бо на південь від Бута цих пінгвінів можна зустріти, лише як випадкових гостей.
Пінгвіни-поліцейські гостюють біля станції "Академіка Вернадського" (Фото: facebook.com/AntarcticCenter)