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Полярники показали новонароджених пінгвінів на станції Вернадського: милі фото дитинчат

Україна, Субота 06 січня 2024 11:40
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Полярники показали новонароджених пінгвінів на станції Вернадського: милі фото дитинчат На станції Вернадського "бебі-бум" (фото: facebook.com/AntarcticCenter)
Автор: Юлія Гаюк

У цей період українські полярники на станції Вернадського спостерігають народження маленьких пінгвінят.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис на сторінці Національного антарктичного наукового центру у Facebook ділиться з вами зворушливими фото малечі.

"Нині біолог 28-ї УАЕ Вадим Ткаченко вже нарахував на нашому острові Галіндез понад 750 пташенят субантарктичних пінгвінів. Це майже 16% від загальної кількості відкладених яєць", - йдеться у повідомленні.

За прогнозами дослідників, поки зарано говорити про справжній бебі-бум. Він почнеться в середині січня, коли кількість малят повинна різко зрости.

Полярники показали новонароджених пінгвінів на станції Вернадського: милі фото дитинчатПолярники показали новонароджених пінгвінів на станції Вернадського: милі фото дитинчатПолярники показали новонароджених пінгвінів на станції Вернадського: милі фото дитинчатПолярники показали новонароджених пінгвінів на станції Вернадського: милі фото дитинчат

Пінгвінята на станції Вернадського (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Серед тих пінгвінят, які вже з'явилися на світ, є ще зовсім крихітки, а є такі, що підросли й наздоганяють за розмірами батьків.

Відомо, що дорослих пташенят на острові шестеро. Вони вилупилися з перших яєць, відкладених на початку листопада. Науковці передбачають, що зовсім скоро вони перейдуть в "ясла".

Інші дитинчата ще кілька тижнів залишатимуться у своїх гніздах під постійною опікою когось із батьків.

Раніше полярники розповіли, чи можна пінгвінів з Антарктиди привезти в Україну.

Читайте також, які правила та заборони для людей діють у світі пінгвінів.

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