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Полярники показали новорожденных пингвинов на станции Вернадского: милые фото детенышей

Украина, Суббота 06 января 2024 11:40
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Полярники показали новорожденных пингвинов на станции Вернадского: милые фото детенышей На станции Вернадского "беби-бум" (фото: facebook.com/AntarcticCenter)
Автор: Юлия Гаюк

В этот период украинские полярники на станции Вернадского наблюдают рождение маленьких пингвинят.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост на странице Национального антарктического научного центра в Facebook делится с вами трогательными фото малышей.

"В настоящее время биолог 28-й УАЭ Вадим Ткаченко уже насчитал на нашем острове Галиндез более 750 птенцов субантарктических пингвинов. Это почти 16% от общего количества отложенных яиц", - говорится в сообщении.

По прогнозам исследователей, пока рано говорить о настоящем бэби-буме. Он начнется в середине января, когда количество малышей должно резко возрасти.

Полярники показали новорожденных пингвинов на станции Вернадского: милые фото детенышейПолярники показали новорожденных пингвинов на станции Вернадского: милые фото детенышейПолярники показали новорожденных пингвинов на станции Вернадского: милые фото детенышейПолярники показали новорожденных пингвинов на станции Вернадского: милые фото детенышей

Пингвинята на станции Вернадского (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Среди тех пингвинят, которые уже появились на свет, есть еще совсем крохи, а есть подросшие и догоняющие по размерам родителей.

Известно, что взрослые птенцы на острове шестеро. Они вылупились из первых яиц, отложенных в начале ноября. Ученые предполагают, что совсем скоро они перейдут в "ясли".

Другие детеныши еще несколько недель будут оставаться в своих гнездах под постоянной опекой одного из родителей.

Ранее полярники рассказали, можно ли пингвинов из Антарктиды привезти в Украину.

Читайте также, какие правила и запреты для людей действуют в мире пингвинов.

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