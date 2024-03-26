Полярники показали, як дитинча кита-горбача грає наввипередки з "Ноосферою"

Українські полярники поділились милим відео, на якому дитинча кита-горбача грає наввипередки із криголамом "Ноосферою". Загалом ці тварини є доволі активними на воді - вони стрибають, роблять сітки з бульбашок повітря під час живлення, а також активно вокалізують і збираються у групи.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Національного антарктичного наукового центру у Facebook .

Як дитинча кита-горбача грає наввипередки з "Ноосферою"

"З борту "Ноосфери" вдалося зняти унікальне відео: як горбатий кит грає наввипередки з судном. Воно саме йшло протокою Пенола в Антарктиці - це район нашої станції "Академік Вернадський", - пишуть полярники.

За пропорціями тіла вчені визначили, що цей кит - ще підліток. Тож десь неподалік мала бути також його матір. Загалом дитинчата харчуються маминим молоком до року, але вже через 6 місяців можуть їсти ту ж їжу, що й дорослі тварини - криль.

"Свою назву горбані отримали через спинний плавець, що надає тілу горбатої форми, а також завдяки звичці під час пірнання сильно вигинати спину в районі цього плавця", - кажуть полярники.

Вони зазначають, що дорослий горбатий кит має довжину до 18 метрів, а вагу - до 40 тонн. Цікаво, що зріст людини не перевищує розміри хвостового плавця цієї тварини.

"Горбані мають багато видів активності біля поверхні води, зокрема, чимало стрибають, роблять сітки з бульбашок повітря під час живлення, активно вокалізують і збираються у групи", - додають експерти.

Відео можна переглянути за цим посиланням.

Дитинча кита-горбача (скриншот із відео)

Нагадаємо, що 11 березня на станцію "Академік Вернадський" в Антарктиці на криголамі "Ноосфера" прибула 29 Українська антарктична експедиція. В її складі 14 осіб. Вперше за останні 27 років в експедиції працюватиме чотири жінки - раніше стільки ж полярниць було лише у другій УАЕ 1997-1998 років.

Більше про те, як пройшла ця далека мандрівка можна дізнатись за посиланням.