Не вгадає ніхто. Вчені показали головного хижака Антарктиди, що існував 50 млн років тому

Хто був головним хижаком Антарктиди понад 50 млн років тому - цікаве питання. Попри те, що на думку одразу спадають пінгвіни, морські слони, тюлені або зубасті китоподібні - це далеко від правди.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Palaeontologia Electronica, YouTube-канал Raptor Chatter, Wikipedia.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, кого вчені вважають головним хижаком Антарктиди й що відомо про цю прадавню істоту.

Кого назвали головним хижаком Антарктиди

50 мільйонів років тому клімат Антарктиди міг суттєво відрізнятися від нинішнього. Континент був набагато теплішим і міг бути домівкою для стародавніх хижих птахів.

"В антарктичних біомах ми раніше не зустрічали великих хижаків. Відомо було про денних птахів-хижаків і невеликих комахоїдних, але жодного разу не виявляли великих хижих істот", - розповіла доктор Кароліна Акоста Госпіталече з аргентинського Національного університету Ла-Плати.

Під час розкопок на невеликому острові Сімор на сході від півострова Трініті у північній частині Антарктичного півострова, вчені виявили несподівану знахідку.

Йдеться про два великі кігті довжиною близько 8 сантиметрів. На думку дослідників, вони могли належати великому нелітаючому хижаку, що отримав назву "жахливий птах" - terror bird.

Знайдені археологами на Сіморі кігті (інфографіка: palaeo-electronica.org)

Що відомо про "жахливого птаха"

Зазвичай термін "жахливий птах" застосовують до нелітаючих птахів вимерлої родини Фороракосових або Phorusrhacidae, яких вважали одними з найбільших вищих хижаків Південної Америки в кайнозойську еру.

Водночас відсутність решти скелета прадавньої істоти ускладнює точну класифікацію.

Згідно з останніми дослідженнями вчених, знайдений в Антарктиді птах міг мати висоту близько 2 метрів і вагу близько 100 кілограмів. Це робить його домінуючим хижаком свого часу.

Вважається, що ці птахи живилися переважно малими та середніми хребетними, використовуючи для полювання довгі кігті та гострі дзьоби - виконуючи тим самим роль вищих хижаків на континенті.

Такий вигляд міг мати "жахливий птах" (ілюстрація: palaeo-electronica.org/M.Charnelli)

Чим важливе це відкриття

За словами вчених, це відкриття має велике значення для розуміння екосистеми Антарктики еоценового періоду - середньої геологічної епохи палеогенового періоду, що почалася 56 млн років тому й закінчилась близько 33,9 млн років тому.

Завдяки новим знахідками дослідники сподіваються розкрити більше деталей про цих страшних птахів і середовище, в якому вони мешкали.

"Через значну ерозію антарктичних островів ми щороку отримуємо нові скам'янілості. Це неперервне відкриття через ерозію надає нам унікальну можливість глибше зануритися в знання про давні екосистеми Антарктики", - наголосила Госпіталече.