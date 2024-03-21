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"Пройшли Дрейком, як автобаном". На "Академік Вернадський" прибула нова команда полярників (фото)

Четвер 21 березня 2024 18:45
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"Пройшли Дрейком, як автобаном". На "Академік Вернадський" прибула нова команда полярників (фото) На станцію "Академик Вернадський" прибула нова команда полярників (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

На станцію "Академік Вернадський" в Антарктиці прибула 29 УАЕ (Українська антарктична експедиція). В її складі 14 осіб, які виїхали з Києва 11 березня. Автобусом вони добралися до Польщі, звідти - літаками до Чилі. А з порту Пунта-Аренас на криголамі "Ноосфера" - до Антарктики.

Деталі розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на повідомлення Національного антарктичного наукового центру в Facebook.

В ніч з 20 на 21 березня криголам "Ноосфера" доставив до станції "Академік Вернадський" 29-ту УАЕ, яка має провести перезмінку та відпустити додому 28 команду українських полярників.

Найближчі дні буде тривати розвантаження криголама і полярникам доведеться переправити на берег 50 тонн вантажів та 140 тонн пального, необхідного для наступного року зимівлі.

Через рельєф дна "Ноосфера" не може підійти близько до берега та причалів, тому все будуть перевозити моторними човнами - від протоки Пенола до острова Галіндез.

&quot;Пройшли Дрейком, як автобаном&quot;. На &quot;Академік Вернадський&quot; прибула нова команда полярників (фото)&quot;Пройшли Дрейком, як автобаном&quot;. На &quot;Академік Вернадський&quot; прибула нова команда полярників (фото)&quot;Пройшли Дрейком, як автобаном&quot;. На &quot;Академік Вернадський&quot; прибула нова команда полярників (фото)&quot;Пройшли Дрейком, як автобаном&quot;. На &quot;Академік Вернадський&quot; прибула нова команда полярників (фото)&quot;Пройшли Дрейком, як автобаном&quot;. На &quot;Академік Вернадський&quot; прибула нова команда полярників (фото)&quot;Пройшли Дрейком, як автобаном&quot;. На &quot;Академік Вернадський&quot; прибула нова команда полярників (фото)&quot;Пройшли Дрейком, як автобаном&quot;. На &quot;Академік Вернадський&quot; прибула нова команда полярників (фото)&quot;Пройшли Дрейком, як автобаном&quot;. На &quot;Академік Вернадський&quot; прибула нова команда полярників (фото)&quot;Пройшли Дрейком, як автобаном&quot;. На &quot;Академік Вернадський&quot; прибула нова команда полярників (фото)

Фото: facebook.com/AntarcticCenter

Учасники нової експедиції почали роботу вже в дорозі - були відібрані перші зразки фітопланктону для міжнародного проєкту з вивчення можливого поширення силіконів в Антарктиці. Також провели дослідження з біології, геології та геофізики.

Учасники нової експедиції дісталися від Пунта-Аренас до Антарктики менше ніж за тиждень. Як вони розповіли, цього разу найбурхливіша у світі протока Дрейка була прихильною і поводилася на диво спокійно. Полярники пожартували, що "пройшли Дрейком, як автобаном".

13 учасників 29 УАЕ були відібрані на відкритому конкурсі. Серед них 9 вчених (3 біологи, 3 метеорологи, 3 геофізики), та 5 представників команди життєзабезпечення (лікар, кухар, сисадмін, системний механік, дизеліст-електрик").

Вперше за 27 років в експедиції буде 4 жінки (стільки ж було у 2 УАЕ в 1997-1998 роках). Біолог Тетяна Баглай, метеоролог Валентина Гарбарчук та лікар Іванна Котурбаш прибули на свою першу в житті експедицію.

&quot;Пройшли Дрейком, як автобаном&quot;. На &quot;Академік Вернадський&quot; прибула нова команда полярників (фото)&quot;Пройшли Дрейком, як автобаном&quot;. На &quot;Академік Вернадський&quot; прибула нова команда полярників (фото)

Скриншоти

Раніше ми писали про те, що українські полярники показали дуже милих тваринок.

А ще ми розповідали про рідкісні антарктичні гриби.

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