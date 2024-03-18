Пінгвіни-верхолази: українські полярники показали домівку птахів у незвичайному місці (відео)

Полярники станції "Академік Вернадський" показали незвичне гніздо пінгвінів-верхолазів. Птахи розмістились на висоті майже 300 метрів над рівнем моря.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку Національного антарктичного наукового центру .

Як виглядають пінгвіни

Біолог 28-ї УАЕ Вадим Ткаченко, що рахував птахів, спускався звідти понад пів години.

Пінгвіна-верхолаза з пташеням вчений виявив на мисі Туксен півострова Київ. Він розташований неподалік острова Галіндез, де знаходиться українська антарктична станція "Академік Вернадський".

Раніше найвищими точками, де науковцю зустрічалися гнізда, були скелі на островах Бут та Ховгард висотою 180 метрів над рівнем моря.

Загалом субантарктичні пінгвіни люблять робити гнізда на підвищеннях, адже так менше шансів, що їх засипле снігом, і відповідно - більше шансів на успішне виведення потомства.

Однак, деякі чорно-білі пташки забираються аж на такі височини, що вчені поки не мають логічного пояснення.

Ймовірно, на час початку гніздування мало вільних від снігу ділянок, тож пінгвіни забираються повище, де швидше сходить сніг.

"А може, їм просто подобається чудовий вид на Антарктику, який відкривається з таких місць", - йдеться у повідомленні.

Полярники зазначили, що українські вчені постійно відстежують динаміку поширення та розмноження антарктичних птахів у контексті зміни клімату.